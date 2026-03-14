Ambasador Sapundži: Obični Ukrajinci ne znaju za veliku pomoć Srbije, već za dobrovoljce odavde

Ambasador Srbije u Ukrajini Andon Sapudži izjavio je da Ukrajinci ne znaju za pomoć koju Srbija pruža ali "znaju da nekoliko naših dobrovoljaca, ili plaćenika, kako god hoćete da ih nazovete, ratuje na drugoj strani".

„Vidljivost nam je neophodna jer svakodnevno shvatamo da Srbija, s obzirom na svoju veličinu i BDP, uopšte nije malo dala, a obični Ukrajinci sa tim nisu upoznati, za razliku od zvaničnika koji to, naravno, znaju“, rekao je Sapudži u intervjuu za današnji list Blic.

„Po meni je apsolutni prioritet da budemo prisutni, da obilazimo što više mesta, upoznajemo ljude i, naravno, pomaže“, rekao je ambasador Sapundži.

Govoreći o dobrovoljcima, odnosno plaćenicima, iz Srbije koji se bore na ruskoj strani, naveo je da „ako ih je 2014. godine i kasnije bilo na stotine – od kojih su se neki vratili, neki stradali, a neki nestali, što obično znači istu sudbinu – danas se, prema nezavisnim projekcijama evropskih i svetskih bezbednosnih organizacija, taj broj kreće do deset“.

„Ono što mogu da podelim sa vama, jer je prošlo Vladu i u finalnoj je fazi, jeste podatak da će Srbija uplatiti dva miliona evra peko UNDP-a za nove transformatore. Pomoć je vrlo konkretna – taj novac biće preusmeren na obnavljanje ukrajinske energetske mreže, uz još blizu 700.000 evra u lekovima i medicinskom materijalu“, naveo je Sapudži.

Na pitanje koliko je trenutno srpskih državljana u Ukrajini, rekao je da ambasada nema tačan podatak, ali ima procene – ako ih je pre rata bilo par stotina, misli da ih je sada oko stotinu, odnosno nekoliko desetina.

(Beta)

