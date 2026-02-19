Ambasador: Srbija i Kina da prodube saradnju u oblasti veštačke inteligencije

Srbija i Kina treba da ojačaju povezivanje svojih razvojnih strategija i prodube saradnju u oblastima kao što su veštačka inteligencija, digitalna ekonomija i obnovljivi izvori energije, izjavio je ambasador Kine u Srbiji Li Ming.

On je u intervjuu za NIN rekao da je Kina godinama drugi po veličini trgovinski partner i druga po izvoru stranih direktnih ulaganja u Srbiju.

„Tokom poslednjih godina ekonomska i trgovinska saradnja Kine i Srbije, koja je bila fokusirana na izgradnju infrastrukture, postepeno se proširila na širok spektar oblasti kao što su trgovina i investiicje“, rekao je.

Dodao je da „čelično prijateljstvo Kine i Srbije ima čvrstu političku osnovu“.

Ponovio je da dve zemlje imaju slične stavove o brojnim važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima, te da uzajamno poštuju teritorijalni integritet i suverenitet.

Ambasador je rekao da je saradnja Srbiji donela napredne tehnologije i iskustvo u menadžmentu, proširila kanale za međunarodna tržiišta, oživela kompanije, i stvorila i stabilizovala desetine hiljada radnih mesta.

Istakao je da ekonomska i trgovinska saradnja Kine sa bilo kojom zemljom sveta, pa i Srbijom, nije vođena geopolitičkom konkurencijom niti ciljem uspostavljanja „sfere uticaja“.

„Pokušaji nekih zemalja da se mešaju u kinesko-srpsku saradnju predstavljaju politiku blokova i sukobe tabora, kao i odraz ‘hladnoratovskog razmišljanja’. Umesto da neopravdano kritikuju druge, te zemlje bi trebalo da zauzmu ppravi pristup i daju stvaran doprinos razvoju Srbije“, rekao je.

Američku zabranu uvoza iz kompanije Linglong iz Zrenjanina i carine na uvoz kineskog čelika nazvao je tipičnim primerima protekcionističkih mera koje su u suprotnosti s principima tržišne ekonomije i pravilima međunarodne trgovine.

