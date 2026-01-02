Ambasador Srbije u Švajcarskoj: Nemamo zvanične informacije o srpskim državljanima

„Nedavno smo dobili pre pola sata jedan kominike švajcarskih vlasti u kojem oni naravno potvrđuju da je bilo stranih državljana (u baru), ali da još ne mogu da potvrde identifikaciju i da će, kako to budu utvrđivali, obaveštavati odgovarajuće ambasade. Mi smo u konstantnoj komunikaciji sa švajcarskim vlastima i lokalnom policijom“, izjavio je Trifunović.
U Kran Montani se tokom dočeka Nove godine zapalila diskoteka „Le Constellation“, i 40 ljudi je poginulo dok je povređeno više od 100.
(Beta)
