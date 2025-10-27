Ambasador Ukrajine: Rusija preko nafte i gasa ucenjuje Srbiju

Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač ocenio je u intervjuu za list Danas da Rusija preko nafte i gasa ucenjuje Srbiju.

Tolkač je rekao da Rusija ne želi da proda svoj deo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) jer ne želi da izgubi sredstvo za pritisak na Srbiju i uticaj na Balkanu.

„Ovo je kao neki deža vi. Energetska ucena koju smo mi u svoje vreme osetili u Ukrajini, sada se dešava u Srbiji. Ove metode su tako poznate Ukrajincima. Da se ne potpisuje i da se stalno odlaže potpisivanje dugoročnih sporazuma, pozivajući se na različite izgovore – i to do onog dela godine kada dolazi zima. mi smo kroz to u potpunosti prošli“, rekao je Tolkač.

Dodao je da Rusija svoje partnere u neizvesnosti drži godinama, i da je u Ukrajini „sve počelo ekonomskom ucenom“.

„To se dešavalo kroz krađu gasa, što ovde možda nije moguće jer ste udaljeni Rusije, ali može biti. Ne bih da prognoziram, kod nas je to počelo ratom, što nikako ne želim Srbiji. Nekadašnji lider Jugoslavije Josip Broz Tito razumeo je da je Staljin zainteresovan samo da Jugoslaviju potčini sebi“, naveo je Tolkač.

On je rekao da američke sankcije NIS-u nisu uvedene zbog ekonomskih ili političkih interesa, već zato što „Rusija vodi otvoreni rat sa Ukrajinom kršeći snorme međunarodnog prava“.

Na pitanje Danasa kako gleda na ruske paravojne kampove u Srbiji za obuku vojnika koji se šalju u rat u Ukrajini, Tolkač je izjavio da mu je takva vrsta kampa poznata.

„Znam mnogo o tim logorima. Neki su postojali i u Pridnjestrovlju, blizu Odese. Mislim da i u Srbiji mogu da postoje, jer ima mnogo proruskih ljudi, čak i u vlasti“, rekao je Tolkač.

On je dodao da o kampovima nije zvanično obavestio Vladu Srbije, jer smatra da to nije diplomatsko pitanje koje se rešava diplomatskim notama, već nešto čime Srbija i Ukrajina treba da se bave na nivou bezbednosne saradnje.

