Ambasadorka Danske: Srbija treba još da napreduje ka EU

Danska želi Srbiju u Evropskoj uniji, ali Srbija „treba još da napreduje“, rekla je danas ambasadorka te države u Beogradu Pernil Daler Kardel.

„Svet u kojem danas živimo nam ne dozvoljava da samo kažemo da možemo da uradimo ovo ili možemo da uradimo ono, vrlo je važno da se mi Evropljani držimo zajedno, radimo zajedno i da jačamo naše evropejstvo“, rekla je Kardel na otvarnju panela „Pogledi iz Srbije na reforme EU uoči proširenja“.

Podsetila je da je proces pridruživanja otvoren i rekla da je „bitno da sve zemlje kandidati, uključujući i Srbiju iskoriste tu priliku i krenu u proces pridruživanja“.

„Ja predstavljam narod koji bi voleo da bude u istom savezu kao i srpski narod, i ostali narodi Zapadnog Balkana“, kazala je Kardel.

Govoreći o najnovijem, nedavnom izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka EU, Kardel je rekla da Srbija „treba još da napreduje u oblastima vladavine prava, slobode medija i fundamentalnih reformi da bi i ostale stvari mogle da napreduju“.

Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, i jedan od govornika na panelu ocenio je da politička elita u Srbiji „nije kompatibilna sa Evropskom unijom“.

„Evropske integracije su zasnovane na komplementarnosti političkih elita. Srpska elita je pokazala da nije kompatibilna sa EU“. rekao je Međak.

(Beta)

