Ambasadorka Izraela: Cilj operacije protiv Irana eliminisanje egzistencijalne pretnje

Ambasadorka Izraela u Beogradu Avivit Bar-Ilan rekla je danas da je cilj američko-izraelske vojne operacije protiv Irana da se potpuno eliminiše egzistencijalna pretnja njenoj zemlji i da su rešeni da nastave sa njom dok se to ne ostvari.

Ambasdorka je rekla u razgovoru za Radio-televiziju Srbije (RTS) da je sigurna da će ovaj rat na kraju učiniti Izraelce bezbednijim, kao i da je pre pokretanja operacija data „istinska šansa pregovorima“ sa Iranom.

„Pretnja Izraelu i regionu je velika, rešeni smo da nastavimo sa ovom vojnom operacijom dok ne uspemo da uklonimo, eliminišemo ovu egzistancijalnu pretnju,“ rekla je Ambasadorka.

Ona je naglasila da Izraelci ovog puta imaju vazdušnu nadmoć, i takođe dodala da gađaju samo „režim i vojne štabove“ kako bi se eliminisala ta pretnja i

„stvorili uslovi da iranski narod dobije bolju budućnost“, te da, kako je ukazala, iranski režim gađa gusto naseljene civilne oblasti.

„Ovoga puta cilj je da se potpuno eliminiše egzistencijalna pretnja po Izrael, odnosno nuklearna pretnja i pretnja balističkih projektila“, rekla je ambasadorka Bar-Ilan.

Dodala je da je Izrael ponosan na zajedničku vojnu operaciju sa partnerima Amerikancima kako bi se eliminisala ta pretnja jer, kako je rekla, nije to pretnja samo Izraelu, već se preti i izraelskim susedima i prijateljima u regionu Persijskog zaliva a neke rakete su dospele i do Kipra koji je evropska država.

Govoreći o početku napada na Hezbolah u Libanu, ambasadorka je rekla da ih počeo tek nakon što je Hezbolah odlučio da podrži režim u Iranu i napadne Izrael. Kazala je da je i libanska vlada osudila ponašanje Hezbolaha i tražila njihovo razoružanje.

Ona je izrazila uverenje da su zaista dali istinsku šansu pregovorima, ali da je deo iranske pregovaračke taktike bio da iskoriste tu priliku da prikupe još projektila te da su Iranci od rata u junu prošle godine proizvodili desetine projektila mesečno.

„Kada su Amerikanci shvatili da su pregovori iscrpljeni imali smo obaveštajne podatke da je namera iranskog režima da sakrije te projektile i nuklearni materijal i ovo je bio preventivni napad kako bismo sprečili sakrivanje tog oružja“, rekla je ambasadorka.

Izrazila je uverenje da je rat u zajedničkom interesu Izraela i njegovih suseda iz Persijskog zaliva i da donosi „novu nadu i veliku šansu za drugačiji, novi Bliski istok“.

Ambasadorka je rekla da je protekla noć bila mirnija od prethodnih od početka zajedničke vojne operacije Izraela i SAD protiv Irana u subotu ali da je i dalje na snazi vanredno stanje što znači da svi ostaju kod kuće i blizu skloništa kao i da je vazdušni prostor Izraela zatvoren.

Ukazala je da je bilo mnogo žrtava u Izraelu i da su gađane civilne oblasti u Tel Avivu, Bešedi i drugde a da je najgori napad bio kada je bomba pala na sklonište kada je poginulo devet ljudi.

„Ponosna sam na otpornost izraelskog naroda naučili smo iz prethodnih iskustava“, rekla je ambasadorka i pokazala aplikaciju koja upozorava građane deset minuta unapred na opasnost i potrebu odlaska u sklonište.

(Beta)

