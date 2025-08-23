Američka država Teksas usvojila prekrojenu izbornu mapu na zahtev Trampa

Skupština američke savezne države Teksas definitivno je juče usvojila novu izbornu mapu koja će omogućiti republikancima da osvoje do pet dodatnih mesta u Kongresu SAD, tokom parlamentarnih izbora ove godine, na polovini aktuelnog mandata.

Američki predsednik Donald Tramp izvršio je javni pritisak na republikanske zvaničnike te države na jugu zemlje da sprovedu takvo prekrajanje sa ciljem da zadrži svoju aktuelnu tesnu većinu u saveznom Kongresu.

Republikanski guverner Teksasa Greg Ebot sada treba da promoviše novu mapu.

„Na putu smo da osvojimo dodatnih pet mesta u Kongresu i spasimo vaša prava i slobode i samu vašu zemlju“, pozdravio je Tramp u sredu na svojoj platformi Trut Soušal ovaj potez vlasti Teksasa.

Izborna mapa Teksasa biće prekrojena tako da se razvodnji demokratski glas, što je tehnika izbornog prekrajanja nazvana „džerimandering“ (gerryymandering).

Demokratski poslanici koji su manjina u skupštini Teksasa pokušali su tome da se suprotstave na razne načine, između ostalog tako su početkom avgusta „pobegli“ iz te savezne države da ne bi bilo kvoruma, a zbog njihovog odlaska republikanci nisu mogli da organizuju glasanje o tekstu više od dve nedelje.

Demokratska grupa u Predstavničkom domu Teksasa osudila je želju republikanaca da ućutkaju birače manjina rasističkim „džerimanderingom“, ocenjujući da nova izborna mapa razvodnjava glasove afro-američkih i hispano biračkih tela koji većinom tradicionalno glasaju za demokrate.

Od 38 poslanika iz države Teksas u saveznom Kongresu SAD, trenutno su 25 su republikanci. Bela kuća se nada da će iduće godine posle izbora biti njih 30.

Naspram te teksaške inicijative Kalifornija, demokratski guverner Kalifornije Gavin Njusam pokrenuće poteze da svojoj stranci prilagodi mapu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com