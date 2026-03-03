Američka kompanija Vantor: Bombardovana iranska nuklearna lokacija u Natanzu

Nuklearna lokacija u Natanzu u centralnom delu Irana bombardovana je, pokazuju satelitski snimci koje je objavila američka kompanija Vantor.

Snimci, koje je preneo pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu, pokazuju da su u bombardovanju u noći između 1. i 2. marta uništene tri zgrade.

Sjedinjene Američke Države i Izrael „ciljali su nuklearni objekat u Natancu u nedelju popodne“, izjavio je šef Organizacije za atomsku energiju Irana Mohamed Eslami, prenela je kasno sinoć agencija IRNA.

Lokacija u Natanzu je već bila meta bombardovanja u junu tokom rata od 12 dana koji je pokrenuo Izrael.

Bombardovanje Natanza pokazuje da Sjedinjene Američke Države i Izrael više ne ciljaju samo iranske političke i vojne objekte, kao što je bio slučaj na početku napada na Iran 28. februara, dodaje Mond, koji ne navodi da li je bilo žrtava ili pričinjena materijalna šteta.

Izraelska vojska tvrdi da su njeni vojnici zauzeli položaje u južnom Libanu

Izraelske snage su zauzele položaje tokom prethodne noći u Libanu, u neposrednoj blizini granice sa Izraelom, saopštila je izraelska vojska.

Te jedinice su pored pet isturenih operativnih baza koje su već postavljene duž granice od prekida vatre sa libanskim pokretom Hezbolah u novembru 2024. godine, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

„Izraelske odbrambene snage sprovode ciljane napade na terorističku infrastrukturu Hezbolaha kako bi eliminisale pretnje i sprečile pokušaje infiltracije na izraelsku teritoriju“, navodi se u saopštenju Generalštab izraelske vojske.

Izraelska vojska je izdala nekoliko naređenja za evakuaciju libanskih sela koja se nalaze blizu granice sa Izraelom.

(Beta)

