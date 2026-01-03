Američka vojna intervencija u Venecueli poremetila putovanja, stotine letova otkazane

Američka vojna intervencija kojom je zarobljen predsednik Venecuele Nikolas Maduro i odvedene u subotu, poremetila je putovanja na Karibe u vreme kada je taj region veoma posećen.

Nijedan avionski let nije prešao preko Venecuele u subotu, po podacima FlightRadar24.com. Velike avio-kompanije su otkazale stotine letova širom istočnog karipskog regiona i upozorile putnike da bi poremećaji mogli da se nastave danima pošto je Federalna uprava SAD za vazduhoplovstvo (FAA) uvela ograničenja.

Letovi su otkazani do i iz Portorika, Devičanskih ostrva, Arube i više od desetak drugih mesta u grupi ostrva Mali Antili, koja se nalazi severno od Venecuele. Avio-kompanije se odriču naknada za promenu letova za putnike koji moraju da promene raspored svojih letova ovog vikenda.

Na aerodromu Kraljica Beatriks na Arubi, popularnoj za odmor američkih turista, samo 24 kilometra od obale Venecuele, zvaničnici su rekli da očekuju da će se letovi normalno nastaviti u nedelju, dok su u subotu otkazani, a putnici ostali bez alternative ili nisu ni mogli da dođu na to ostrvo.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi je u objavi na društvenim mrežama rekao da je „FAA ograničila vazdušni prostor na Karibima i u Venecueli kako bi se osigurala BEZBEDNOST putnika aviona“.

„Kada to bude prikladno, ta ograničenja vazdušnog prostora biće ukinuta“, rekao je on na društvenoj platformi X, a putnicima poručio da „sarađuju sa svojim avio-kompanijama“.

Jedna petočlana porodica američkih turista je trebalo da se u subotu vrati kući u Vašington iz Portorika, ali pošto im je let otkazan i druge avio-kompanije nisu mogle da im pomognu, ostaju bar do iduće subote, mada ni povratak tada nije siguran.

Jednonedeljni novogodišnji odmor im se pretvorio u prinudni dvonedeljni boravak uz probleme jer deca propuštaju nastavu, imaju neočekivane troškove za koje nisu spremni, postoji i pitanje čuvanja pasa i mačaka koje imaju kod kuće, iznajmljivanje automobila… što im je sve, kako kažu, „stvarno bolno za novčanik“.

Ovaj vikend je već bio kada je prošao vrhunac 13-dnevnog perioda praznika kada se predviđalo da će 122,4 miliona Amerikanaca putovati najmanje 50 milja od kuće, a i mnogo putnika je htelo da provedu još malo vremena na tropskim plažama pre nego što se vrate u zimu kodkuće.

Većina komercijalnih letova koje obavljaju američke avio-kompanije je obustavljena ili otkazana.

Kompanija DžetBlu je saopštila da je otkazala 215 letova „zbog zatvaranja vazdušnog prostora širom Kariba u vezi sa vojnim aktivnostima“. Putnici mogu ponovo rezervisati svoje putovanje ili zatražiti povraćaj novca ako su letovi otkazani, saopštila je kompanija.

Junajted erlajns je saopštio da prilagođava svoj raspored kako bi uzeo u obzir zatvaranje vazdušnog prostora. Rekao je da putnici mogu besplatno da promene svoje planove putovanja u regionu.

Sautvest erlajns je saopštio da je otkazao sve letove za Arubu za subotu i obustavio letove za Portoriko do daljeg.

Ameriken erlajns je saopštio da se odriče naknada za izmene letova za i od oko 20 ostrvskih destinacija, uključujući Angilu, Antigvu, Kurasao, Svetu Luciju i Američka i Britanska Devičanska Ostrva.

Delta erlajns je saopštila da je dala izuzeće od putovanja za putnike koji putuju do ili od 13 pogođenih aerodroma sve do utorka.

Holandska avio-kompanija KLM je saopštila da je otkazala letove hiljada putnika.

Obustavljanje letova je pogodilo i putnike koji su rezervisali krstarenja brodom po Karibima. Operator brodova za krstarenje Virgin Voyages rekao je da će putnici avio-kompanije koji ne mogu da stignu do San Huana na vreme za predstojeći polazak na krstarenje, moći da dobiju „popust za neko buduće putovanje“.

