Američka vojska preuzela tanker povezan sa Venecuelom

Američka vojska preuzela je u Severnom Atlantiku naftni tanker, koji je već bio pod sankcijama SAD i koji je bio povezan sa Venecuelom.

To je rekao jedan američki zvaničnik Asošiejted presu (AP) pod uslovom da ostane anoniman i uz napomenu da se radi o osetljivim vojnim operacijama.

On je dodao da je američka vojska „procenila veličinu plovila, a zatim predala kontrolu službenicima za sprovođenje zakona“.

SAD su tvaj tanker pratile od prošlog meseca, jer je njegova posada pokušala da izbegne američku blokadu sankcionisanih naftnih brodova.

Tanker je bio pod sankcijama SAD od 2024. godine zbog navodnog šverca tereta za kompaniju povezanu sa libanskom militantnom grupom Hezbolah.

Tanker, koji se nekada zvao „Bela 1“, preimenovan je u „Marinera“, preregistrovan je i plovio je pod ruskom zastavom.

(Beta)

