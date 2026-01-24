Američka vojska u Tihom okeanu pogodila čamac, poginule dve osobe osumnjičene za šverc droge

Američka vojska je saopštila da je u istočnom delu Tihog okeana „izvela smrtonosni napad“ iz vazduha na jedan čamac, pri čemu su poginula dva člana posade koja je, kako tvrdi vojska, bila uključena u šverc droge.

To je prvi takav slučaj od racije početkom januara u kojoj je zarobljen predsednik Venecuele Nikolas Maduro.

Južna komanda SAD je na društvenim mrežama objavila snimak kako je prošle noći izvela napad u kojem su poginule dve osobe, a jedna preživela i da je obavestila Obalsku stražu da nađe tu osobu.

Video prikazuje kako čamac s tri motora koji brzo plovi eksplodira i nestaje u plamenu dok na pramcu stoji jedan čovek.

S tom najnovijom vojnom akcijom od početka septembra je bilo 36 poznatih napada na brodiće i čamce za navodni šverc droge u južnoameričkim vodama, u kojima je poginulo najmanje 117 ljudi. Većina tih napada je izvedena u Karipskom moru.

Pre najnovijeg, prethodni napadi su bili krajem decembra, kada je vojska saopštila da je tokom dva dana pogodila pet čamaca navodnih švercera droge, usmrtivši ukupno osam ljudi, a da su drugi skakali, ali nekoliko dana kasnije Obalska straža je obustavila potragu za njima.

Predsednik SAD Donald Tramp je u govoru u četvrtak na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj, rekao da su američki napadi na navodne krijumčare droge u Karipskom moru i u istočnom delu Tihog okeana „zaustavili praktično skoro 100% sve droge koja dolazi vodom“ u SAD.

Američka vojska se od početka januara, otkako je vlada SAD pokrenula smelu raciju da bi zarobila Madura i dovela ga u Njujork gde je optužben za trgovinu drogom, fokusirala na zaplenu sankcionisanih tankera za naftu povezanih s Venecuelom.

(Beta)

