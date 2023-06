Američki ambasador Hil: Srbija naš partner, pitanje da li je i Kurti

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil (Christopher Hill) ocenio je danas da je pitanje da li SAD mogu da računaju na kosovskog premijera Aljbina Kurtija (Albin) kao partnera i dodao da se „ne seća tako dubokih podela između Prištine i Vašingtona“.

Hil je u intervjuu za Glas Amerike (Voice of America – VoA) rekao da je Srbija u procesu aktuelne krize na Kosovu konstruktivan partner, ali da se od nje očekuje da prizna kosovska dokumenta i ne sputava Prištinu da se učlani u međunarodne organizacije.

Američki ambasador je o situaciji na Kosovu rekao da SAD imaju problem sa Kurtijem.

„Čini mi se da imamo neke veoma suštinske probleme sa njim, da li možemo da računamo na njega kao partnera. Ali, ostaviću tu odluku našoj ambasadi u Prištini“, rekao je Hil i dodao da je smirivanje tenzija od suštinskog značaja.

Prema njegovim rečima, postoji „deeskalacija, svakako na srpskoj strani, a očekivanje od EU i SAD je da Kosovo napravi korak u tom smeru“. Ocenio je da je važno da se specijalna policija povuče iz opštinskih zgrada na severu Kosova, a gradonačelnici da napuste te zgrade.

„Malo teže pitanje je da li možete da imate nove izbore. Sa srpske strane je jasno rečeno da je važno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), što je i dalje problem za Kurtija. Jer svi ostali shvataju da je to neophodno“, dodao je američki ambasador u Beogradu.

Hil je rekao da SAD računaju na predsednika Aleksandra Vučića kao dobrog partnera.

„Mi računamo na njega kao dobrog partnera, on i njegova vlada su dobri partneri u ovom procesu. I nadamo se da će se tako nastaviti. Voleli bismo da on uradi šta može na deeskalaciji situacije i vidimo da se to već implementira. To je veoma pozitivno“, rekao je ambasador SAD.

(Beta)

