Američki analitičari: Odustajanje Ukrajine od ulaska u NATO neće promeniti mirovne pregovore

Ponuda Ukrajine da se odrekne pridruživanja vojnom savezu NATO verovatno neće značajno promeniti tok mirovnih pregovora, ocenili su američki stručnjaci za bezbednost, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Tokom pregovora sa američkim izaslanicima o mirovnom sporazumu između Ukrajine i Rusije, predsednik Volodimir Zelenski je u nedelju ponudio da odustane od težnji Ukrajine ka NATO-u.

„To uopšte ne menja stvari. To je pokušaj da se izgleda razumno“, rekao je direktor studija odbrane i spoljne politike u Institutu Kato Džastin Logan (Justin).

Članstvo Ukrajine u NATO-u ionako nije bilo realno, rekli su Logan i Endru Mihta (Andrew Michta), profesor strateških studija na Univerzitetu Floride.

Mihta je nazvao prijem Ukrajine u NATO „nebitnim pitanjem“ u ovom trenutku.

Postoje i drugi načini da nacije pokušaju da obezbede bezbednost Ukrajine, rekao je Logan i dodao da bi predsednik SAD Donald Tramp (Trump), kao odgovor na ponudu Zelenskog, mogao da se obaveže na iste stvari koje su SAD već učinile da podrže Ukrajinu, kao što je slanje oružja i sankcionisanje Rusije.

Nisu svi odbacili ponudu Zelenskog.

Bret Bruen (Brett), bivši savetnik za spoljnu politiku u Obaminoj administraciji, a sada šef konsultantske kuće „Global Situation Room“, nazvao je ustupak Ukrajine „značajnim i suštinskim“.

„To je način da Zelenski uporedi spremnost Ukrajine na značajne ustupke za mir u vreme kada Moskva nije dala nikakve značajne ustupke“, rekao je Bruen.

Pitanje je šta je Zelenski dobio zauzvrat za odustajanje od prilično čvrstog obećanja ukrajinskom narodu, dodao je stručnjak.

Bruen je rekao da je Tramp možda obećao da će patrolirati ukrajinskim nebom ili odgovoriti na upade aviona.

SAD bi takođe mogle da povećaju isporuku vojne pomoći ako bi Rusija ponovo pokrenula veliku vojnu ofanzivu, rekao je on.

U Berlinu će danas biti održan sastanak 12 evropskih lidera o Ukrajini, na kojem će pored drugih učestvovati nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i britanski premijer Kir Starmer (Keir).

(Beta)

