Američki avion-cisterna srušio se iznad Iraka, francuski vojnik poginuo u napadima u Iraku

Američka vojska saopštila je da se avion za dopunjavanje goriva srušio iznad zapadnog Iraka, nakon "incidenta" u koji su bila uključena dva aviona, a francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) potvrdio je prvu žrtvu iz redova francuske vojske u napadima na Bliskom istoku.

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (SAD) saopštila je da se „incident dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru“.

Spasilačke operacije su u toku, rekli su zvaničnici, na navodeći detalje, prenosi britanska televizijska mreža Bi-Bi-Si (BBC).

Makron je izjavio da je jedan francuski vojnik poginuo tokom napada dronom u iračkom regionu Erbil, kao i da je nekoliko vojnika povređeno.

To je prva žrtva među pripadnicima francuskih snaga od početka američko-izraelske akcije protiv Irana i širenja sukoba u regionu Bliskog istoka.

Francuski mediji su preneli da je naoružana proiranska grupa najavila da će ciljati „francuske interese u Iraku i regionu“ nakon raspoređivanja francuskog nosača aviona Šarl de Gol u Zalivu.

Izrael je saopštio jutros da je „započeo široki talas udara usmerenih na infrastrukturu“ u Teheranu, glavnom gradu Irana.

Prethodno je saopšteno da su izraelske snage pokrenule nove udare protiv Hezbolaha u južnom Libanu i Bejrutu.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei poručio da će Iran nastaviti da blokira strateški Ormuski moreuz. Saopštenje novog vrhovnog vođe pročitano je na državnoj televiziji.

On nije viđen uživo od napada u kojem je ubijen ajatolah Ali Hamnei, a kako prenosi BBC, ima spekulacija o njegovom zdravlju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com