Američki general: Blokada Hormuskog moreuza deo ratnih scenarija od 1980- ih

Bivši zamenik načelnika Generalštaba vojske SAD Džon Kin je izjavio da iranska blokada Hormuskog moreuza nije iznenađenje i da je decenijama ona deo ratnih scenarija.

„Razumem fokus na moreuz, mediji su fokusirani na njega, ljudi misle da je to iznenađenje. Blokada je deo ratnih scenarija na koje smo računali još od 1980-ih godina. U stvari, mislili smo da će je (Iran) postaviti već drugog dana rata. Trebalo im je malo vremena“, rekao je Kin u sinoćnom gostovanju na američkoj televiziji Foks njuz.

Kin, američki general u penziji i predsednik Instituta za proučavanje rata – centra za vojna istraživanja i analizu, ocenio je da SAD neće ući u neposredan sukob sa Iranom oko moreuza.

„To je ono što oni hoće da mi uradimo. Oni bi voleli da uđemo u okršaj, da pošaljemo trupe na iransko kopno, da uvedemo Ratnu mornaricu u moreuz. Takva borba bi im odgovarala, imali bi taktičku prednost u takvoj borbi, to je sigurno“, smatra Kin.

Naveo je da je glavni cilj vojske SAD uništenje ofanzivne mogućnosti Irana, a propratni efekat toga biće oslobađanje plovidbe kroz moreuz uz vojnu pratnju, i smatra da će do toga doći „uskoro, ali ne odmah“.

Kin smatra da je vojska SAD napala iranske snage na strateški važnom ostrvu Harg, glavnoj tački za distribuciju 90 odsto iranske nafte, kako bi time poslala poruku Teheranu.

„Rekli smo im jasno, uništivši vojne ciljeve, a ne naftnu infrastrukturu, da možemo da zauzmemo ostrvo Harg kad odlučimo da to uradimo. A odlučili smo da to ne uradimo sada. Da li ćemo ga zauzeti u budućnosti? To je na predsedniku, verovatno pred kraj sukoba“, kaže američki general.

Dodao je da bi gubitkom kontrole nad Hargom „iranski režim bio matiran“, jer nafta koja se distribuira preko ostrva puni „50 odsto budžeta“ Irana i čini „60 odsto“ njegovih prihoda.

Kin je naveo da su američki i izraelski generali uvereni da će rat biti završen za nekoliko nedelja.

Rekao je da se snage Izraela fokusiraju na napad na „organizacije koje održavaju režim – na samu Revolucionarnu gardu, na policijsku komandu, na dobrovoljce Basidža koji sprovodi represiju nad narodom“.

(Beta)

