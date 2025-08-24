Američki izaslanik Kelog u Kijevu na proslavi Dana nezavisnosti Ukrajine

Američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog (Keith Kellogg) prisustvuje ceremoniji povodom Dana nezavisnosti u Kijevu, javila je agencija Frans pres na licu mesta.

„Danas je specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa (Trump), general Kit Kelog, u Ukrajini“, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zajedno sa kanadskim premijerom Markom Karnijem (Carney).

Karni doputovao je danas u Kijev povodom proslave Dana nezavisnosti Ukrajine.

„Na Dan nezavisnosti Ukrajine i u ovom kritičnom trenutku u istoriji ove zemlje, Kanada jača svoju podršku i napore za pravedan i trajan mir za Ukrajinu“, napisao je Karni na društvenoj mrežu X po dolasku u Kijev.

(Beta)

