Američki izaslanik: Putin pristao na bezbednosne garancije Ukrajini

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof je danas izjavio da se predsednik Rusije Vladimir Putin u petak na sastanku s predsednikom SAD Donaldom Trampom složio da SAD i njihovi evropski saveznici ponude Ukrajini bezbednosnu garanciju sličnu kolektivnom mandatu odbrane NATO što bi bio deo sporazuma o okončanju rata.

„Uspeli smo da dobijemo sledeći ustupak: Da SAD mogu da ponude zaštitu sličnu Članu 5 Sporazuma NATO, što je jedan od pravih razloga zašto Ukrajina želi da bude u NATO“, rekao je na CNN.

Vitkof je rekao da je prvi put čuo da Putin pristaje na to.

Vitkof, iznoseći neke od prvih detalja iz razgovora Trampa i Putina u petak na Aljasci, rekao je da su se složili o „čvrstim garancijama za bezbednost“ Ukrajine.

Dodao je da je Rusija rekla da će se zakonom obavezati da neće posezati za bilo kojom „dodatnom teritorijom“ u Ukrajini.

Vitkof je branio Trampovu odluku da odustane od pritiska na Rusiju da pristane na hitan prekid vatre, rekavši da se predsednik okrenuo ka mirovnom sporazumu jer je postignut toliki napredak.

„Počeli smo da primećujemo izvesnu umerenost u načinu na koji (Rusi) razmišljaju o postizanju konačnog mirovnog sporazuma“, rekao je.

(Beta)

