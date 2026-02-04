Američki mesečni tehnološki časopis Vajred (Wired) nedavno je objavio izveštaj u kojem se ističe uticaj „kineskog stila“ na globalnim društvenim mrežama, navodeći da se ljudi sada nalaze u razdoblju koje je „veoma obeleženo kineskim uticajem“, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

U poslednje vreme, internet fenomen nazvan „vrlo kineska faza života“ postala je popularna u inostranstvu. Mnogi korisnici društvenih mreža u šali kažu: „Upoznao/la si me u vrlo kineskoj fazi mog života“, rado isprobavajući kulturu pijenja jutarnjeg čaja ili noseći popularne sportske jakne u kineskom stilu.

Kako se ovaj trend širi, poznate ličnosti, poput komičara Džimija O. Janga i internet zvezde Hasana Pikera, takođe su počele da učestvuju u njemu. Istovremeno, pojavili su se i izvedeni mimovi kao što su „Chinamaxxing“ (što znači „postajati sve više kineski“) i „u will turn Chinese tomorrow“ („sutra ćeš postati Kinez“ – korišćeno kao pozitivna fraza).

U članku je istaknuto da je, premda je promena ove opšte atmosfere teško merljiva u brojkama, lane došlo do suptilne promene u percepciji o Kini. Mnogi Amerikanci, posebno mladi, pokazuju sve veće interesovanje za kinesku tehnologiju, brendove, pa čak i gradove. Kupovina proizvoda „Made in China“ dostiže nivo koji ranije nije zabeležen, što predstavlja praktično uključivanje u iskustvo „kineskog načina života“.

Kina se našla u fokusu svetske pažnje upravo zato što je duboko integrisana u globalnu svakodnevicu. Bez obzira u kom delu sveta se nalazite, velike su šanse da ste okruženi proizvodima sa oznakom „Made in China“.

Članak navodi i primere: mobilni telefoni, laptopovi ili roboti usisivači mogu da potiču iz Kine. Globalno popularna lutka Labubu potiče iz Kine, kao i solarni paneli koji snabdevaju zemlje Globalnog juga električnom energijom. Pažnju privlače čak i modeli otvorenog koda veštačke inteligencije, nastali su u Kini.

U članku je navedeno da Kina decenijama igra ključnu ulogu u globalnim lancima snabdevanja. Međutim, tek tokom prošle godine mnogi građani SAD postali su svesni koliko duboko zavise od kineskih proizvoda. U međusobno povezanom svetu, potrošači mogu direktno da komuniciraju sa kineskim fabrikama posredstvom aplikacija.

Istovremeno, jezičke barijere postepeno slabe – najnoviji modeli velikih jezika (LLM) izvanredno obavljaju zadatke dvosmernog, kinesko-engleskog prevoda.

Iako neke aplikacije i dalje imaju prostora za poboljšanje u aspektu lokalizovanja, korisnici mogu razumeti kineski sadržaj jednostavnim pritiskom na dugme za prevod, što značajno smanjuje prag međukulturne komunikacije.

U članku je dalje navedeno da, u kontekstu neprekidnog unapređenja infrastrukture i dinamičnog urbanog razvoja, dostignuća Kine sve više privlače pažnju međunarodne zajednice.

Poslednjih godina, uz produbljenu globalnu raspravu o raznovrsnim putevima razvoja u svetu, kineska praksa je ponudila nove reference svetu. Na primer, impresivan urbani razvoj i visokoefikasan mrežni sistem brzih železnica.

Kao što je pisac Minh Tran primetio, međunarodna pažnja usmerena na Kinu zapravo odražava zajedničku težnju ljudi za boljim životom. Ovaj talas „kineskog stila“ možda predstavlja upravo takvu živu manifestaciju te zajedničke težnje.

(Beta)

