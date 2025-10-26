Američki ratni brod pristao u Trinidadu i Tobagu da vrši veći pritisak na Venecuelu

Američki ratni brod pristao je danas u glavni grad Trinidada i Tobaga, dok administracija predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) pojačava vojni pritisak na susednu Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura (Nicolas).

USS Grejvili (Gravely), razarač sa vođenim raketama stigao je u glavni grad karipske države dok se nosač aviona USS Džerald R. Ford (Gerald) približava Venecueli.

Maduro je kritikovao tog kretanje nosača smatrajući da je to pokušaj američke vlade da izmisli „još jedan večni rat“ protiv njegove zemlje.

Tramp optužio je Madura, bez pružanja dokaza, da je vođa organizovane kriminalne bande Tren de Aragva.

Zvaničnici ove ostrvske države i SAD rekli su da će veliki ratni brod ostati u Trinidadu do četvrtka kako bi obe zemlje trebalo da održe vežbe.

Neimenovani visoki vojni zvaničnik u Trinidadu i Tobagu rekao je za Asošijejted pres da su te vežbe tek nedavno zakazano.

(Beta)

