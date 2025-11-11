Američki Senat odobrio predlog zakona kojim se omogućava deblokada vlade

Senat američkog Kongresa sinoć je usvojio zakon potreban za okončanje najduže blokade američke vlade u istoriji koja traje već 41 dan, pošto je osam članova demokratske opozicije odlučilo da se prikloni republikanskoj većini uprkos jakoj kritici unutar svoje stranke.

Blokada je mogla da traje još nekoliko dana dok se članovi donjeg, Predstavničkog doma američkog Kongresa, koji je bio na pauzi od sredine septembra, ne vrate u Vašington da glasaju o tom kompromisnom zakonu.

Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da podržava predlog zakona i rekao da će se blokada završiti „vrlo brzo“.

Konačno glasanje u Senatu 60 prema 40, što je potrebna kvalifikovana većina, prekinulo je blokadu koja je trajala više od šest nedelja dok su opozicione Demokrate tražile od Republikanaca da sa njima pregovaraju da produže poreske olakšice iz zakona o zdravstvu koje ističu 1. januara.

Republikanci nisu to uradili i pet umerenih demokrata, uz troje koje je za to bilo još od 1. oktobra, na kraju su se pridružili republikancima u glasanju, pošto se zbog blokade odlagala savezna pomoć za hranu, povećavala su se kašnjenja komercijalnih letova na aerodromima i stotine hiljada zaposlenih u saveznim službama ostajalo je bez plata.

Prvi čovek donjeg doma Kongresa, Predstavničkog doma, republikanac Majk Džonson pozvao je sve poslanike da se smesta vrate u Vašington, ali u zvaničnom obaveštenju izdatom posle glasanja u Senatu rečeno je da će donji dom glasati najranije u sredu popodne.

„Izgleda da se naš dugi nacionalni košmar konačno privodi kraju“, rekao je Džonson. Predstavnički dom je bio u prekidu od sredine septembra kada je usvojen predlog zakona o nastavku finansiranja vlade.

Republikanci su obećali demokratama da će glasati o produženju premija za zdravstveno osiguranje do sredine decembra, ali nije bilo garancija da će to uspeti.

Šef demokrata u Senatu Čak Šumer nije se pridružio demokratskim senatorima, koji su podržali zakon i rekao da neće odustati od borbe i da su demokrate ovom dugom blokadom ukazali na opasnost za zakon o zdravstvu.

Umerene senatske demokrate pristale su na otvaranje vlade bez garantovanog produžetka dotiranja premija socijalnog osiguranja koje ističe 1. januara, naljutivši mnoge stranačke kolege u Senatu koje šest nedelja insistiraju na pregovorima sa republikancima o tome.

Nije jasno da li će dve strane uspeti da postignu dogovor o subvencijama za zdravstvo pre obećanog glasanja u decembru u Senatu. Republikanski predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson, rekao je da se neće obavezati da se o tome glasa u njegovom domu.

Deo kompromisnog zakona, koji je sada postignut, znači i poništenje masovnih otpuštanja zaposlenih u federalnoj vladi koje je Trampova administracija započela 1. oktobra. Uključena je i garancija da će biti isplaćene i zarade za period u kojem vlada nije radila.

