Američko-iransko pregovori završeni bez dogovora, preti opasnost od rata

Iran i Sjedinjene Američke Države su danas vodili nekoliko sati indirektnih pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali su otišli ​​bez dogovora, ostavljajući na stolu opasnost od još jednog bliskoistočnog rata jer su SAD okupile ogromnu eskadrilu borbenih aviona i flotu ratnih brodova u regionu.

Ministar spoljnih poslova Omana Badr el Busaidi koji je posredovao u pregovorima u Ženevi, rekao je da je postignut „značajan napredak“, ali nije izneo pojedinosti.

Ali neposredno pre završetka pregovora, iranska državna televizija je objavila da je Teheran odlučan da nastavi sporno obogaćivanje uranijuma, odbacio predloge za transfer uranijuma u inostranstvo i tražio ukidanje međunarodnih sankcija što ukazuje da nije spreman da ispuni zahteve američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Tramp želi sporazum kojim bi se drastično ograničio iranski nuklearni program i smatra da treba da iskoristi tu priliku dok se iranske vlasti suočavaju sa rastućim neslaganjem nakon protesta širom zemlje.

Iran se nada da će sprečiti rat, ali tvrdi da ima pravo da obogaćuje uranijum i ne želi da razgovara o drugim pitanjima, poput svog programa raketa dugog dometa ili podrške oružanim grupama kao što su palestinski Hamas i libanski Hezbolah, na čemu svemu insistira Vašington.

Al Busaidi je rekao da će se razgovori na tehničkom nivou nastaviti sledeće nedelje u Beču, sedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Taj nadzorni organ Ujedinjenih nacija verovatno bi bio ključan u svakom dogovoru. Ali ni Amerikanci ni Iranci nisu to zasad komentarisali.

Ako ga SAD napadnu, Iran je rekao da će se američke vojne baze u regionu smatrati legitimnim ciljevima što bi dovelo u opasnost desetine hiljada američkih vojnika.

Iran je takođe pretio da će napasti Izrael, što znači da bi regionalni rat ponovo mogao da izbije širom Bliskog istoka.

„Ne bi bilo pobede ni za koga – to bi bio razarajući rat“, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči za Indija Tudej (India Today) u intervjuu snimljenom u sredu neposredno pre nego što je otputovao za Ženevu.

„Pošto su američke baze raštrkane po regionu, onda bi nažalost možda ceo region bio obuhvaćen, tako da je to veoma strašan scenario“, rekao je Aragči.

Dve strane su prošle godine održale više rundi pregovora koji su propali kada je Izrael u junu pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, a SAD su sprovele teške napade na njegove nuklearne objekte, ostavljajući veliki deo iranskog nuklearnog programa u ruševinama, a i danas je pun obim štete i dalje nejasan.

Aragči je predstavljao Iran na razgovorima. Američku delegaciju su predvodili izaslanici Stiven Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kuschner), zet i blizak saradnik američkog predsednika Donalda Trampa (Trump).

Razgovorima je ponovo posredovao Oman, arapska zemlja Zaliva koja dugo služi kao posrednik između Irana i Zapada.

(Beta)

