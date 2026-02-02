Amerikanci sve više frustrirani Trampom

Predsednik Donald Tramp se hvali radom svoje administracije, ali nedavne ankete sugerišu da su Amerikanci sve više frustrirani njegovim rukovodstvom.

Mnogi Amerikanci kažu da se Tramp fokusira na pogrešne prioritete, pokazuje više anketa, uključujući i anketu AP-NORC iz januara, i uglavnom smatraju da Tramp zanemaruje pitanje troškova života. Njegove probleme pogoršavaju znaci da frustracija raste zbog njegovog pristupa imigraciji, a neke od njegovih nedavnih fiksacija, poput preuzimanja Grenlanda, potpuno su nepopularne.

Ovo je stvorilo probleme za Trampa dok njegova stranka ulazi u godinu poslaničkih izbora. Amerikanci ne misle da on dovoljno pažnje posvećuje ekonomiji i mnogi žele da se manje fokusira na imigraciju i spoljnu politiku. Ali to su pitanja koja su dominirala naslovima tokom proteklog meseca, zahvaljujući Trampovom agresivnom pristupu.

Tramp je reizabran uglavnom zbog ekonomskih problema, ali nedavne ankete pokazuju da većina Amerikanaca još uvek ne vidi koristi od njegove politike i većina ne misli da on posvećuje dovoljno pažnje tom pitanju.

Veliki deo registrovanih birača vidi ekonomiju kao jedno od glavnih problema SAD, a nedavna anketa Njujork tajmsa pokazala je da oko polovine registrovanih birača kaže da je Trampova politika učinila život većini Amerikanaca „manje pristupačnim“.

Slično tome, oko 70 odsto registrovanih birača u novoj anketi Foks njuza reklo je da Tramp ne provodi dovoljno vremena fokusirajući se na ekonomiju, a to uključuje oko polovine njegovih Republikanaca.

Oko 40 odsto birača u anketi Foks njuza reklo je da im je Trampova ekonomska politika lično „naškodila“, a sličan procenat je rekao da to ne menja politika koju vodi. Samo oko 20 odsto kaže da im je predsednikov ekonomski put koristio – a 45% birača kaže da očekuje da će se ekonomija „pogoršati“ u narednoj godini.

Iako mnogi Amerikanci i dalje podržavaju Trampov cilj deportacije ilegalnih ljudi iz SAD, ankete pokazuju da su sve više nezadovoljni njegovom imigracionom taktikom.

Oko 60 odsto registrovanih birača reklo je u anketi Njujork tajmsa da je taktika Službe carine i imigracije (ICE) „otišla predaleko“ . Anketa Foks njuza pokazala je da sličan udeo birača smatra da je ICE „previše agresivan“ u svojim naporima da deportuje ilegalne imigrante što je stav koji je porastao za 10 procentnih poena u odnosu na jul.

Te ankete koje su sprovedene pre nego što su agenti Granične patrole u ​​Mineapolisu ubili Aleksa Pretija, ukazuju na široko nezadovoljstvo Amerikanaca postupcima imigracionih službenika u gradovima širom SAD čak i pre nego što se situacija u Minesoti dodatno pogoršala.

Imigracija je u anketama AP-NORC bila među Trampovim najjačim problemima kada je počeo svoj drugi mandat, ali je od tada opala. Samo 38% odraslih u SAD odobrava kako Tramp postupa sa imigracijom, što je pad u odnosu na 49% u martu. Ta anketa je sprovedena od 8. do 11. januara, ubrzo nakon smrti Rene Gud, prve građanke koju je ubio službenik ICE u Mineapolisu.

Postoje i neki pokazatelji da bi odobravanje Trampovog odnosa prema imigraciji moglo da opadne među Republikancima. Palo je sa 88% u martu na 76% u anketi AP-NORC u januaru, što je očigledna promena među njegovim pristalicama tokom njegove prve godine od povratka na funkciju.

Samo u poslednjih nekoliko nedelja Tramp je razmišljao o preuzimanju kontrole nad Grenlandom, zalagao se za kontrolu SAD nad venecuelanskom naftom i kažnjavanju Irana zbog ubistva hiljada mirnih demonstranata.

Ankete pokazuju da mnogi Amerikanci žele da se Tramp više fokusira na pitanja kod kuće. Oko 40 podsto birača želi da se Tramp manje fokusira na spoljnu politiku, pokazala je anketa Foksa. Otprilike jedna trećina Amerikanaca rekla je da je vreme koje Tramp posvećuje spoljnoj politici „otprilike ispravno“, a oko 30 odsto da ne provodi dovoljno vremena na tome.

Kontrola nad Grenlandom je nepopularno pitanje za Trampa. Nedavna anketa istraživačkog centra Pju pokazala je da se oko 60 Amerikanaca snažno ili donekle protivi preuzimanju Grenlanda od strane SAD, kako je Tramp predložio. Republikanci su bili podeljeni: oko 40 odsrto je bilo za preuzimanje Grenlanda, ali oko jedne trećine je bilo protiv. Oko jedne četvrtine je bilo nesigurno šta da kaže.

Tramp je istaknuta politička ličnost već oko deceniju, a njegove pristalice su mu bile privržene uprkos njegovom netradicionalnom ili drskom ponašanju u Beloj kući. Ankete su često pokazivale da prioritetna pitanja više pokreću birače nego karakter zvaničnika.

Uprkos tome, postoji moguće upozorenje za Trampa u novoj anketi istraživačkog centra Pju koja pokazuje da nešto više od polovine republikanaca, 56%, podržava „sve“ ili „većinu“ Trampovih planova i politika, u odnosu na 67% neposredno pošto je stupio na dužnost prošle godine.

Anketa je takođe otkrila oštar pad poverenja Republikanaca da Tramp ima mentalnu sposobnost da bude predsednik, da poštuje demokratske vrednosti SAD ili da se etički ponaša na funkciji. Samo oko 40 odsto Republikanaca sada kaže da su „izuteno“ ili „veoma“ uvereni u Trampovo etičko ponašanje što je pad u odnosu na 55% početkom prošle godine.

Takođe zabrinjavajuće za Trampa, s obzirom na njegov fokus na mentalnu sposobnost njegovog prethodnika, oko 66% republikanaca sada je „veoma uvereno“ da Tramp ima mentalnu sposobnost potrebnu za obavljanje dužnosti predsednika. To je pad u odnosu na 75% na početku njegovog drugog mandata.

