AMSS: Magla otežava vožnju, višesatna čekanja kamiona na prelazima

Magla otežava vožnju a na pojedinim deonicama puteva smanjuje vidljivost ispod stotinak metara, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na mestima gde je magla su i kolovozi vlažni, a temperature samo nekoliko stepeni iznad nule, što su uslovi kada se svaka mala nepažnja vozača, nesmotrenost ili neprilagođena brzina završava proklizavanjem i nekotrolisanim kreatnjem vozila, i kada su česte saobraćajne nezgode i povećana opasnost od lančanih sudara, upozorava AMSS.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju sedam sati, na Horgošu i Kelebiji pet sati, na prelazu Šid tri sata, a na Sremskoj Rači jedan sat.

(Beta)

