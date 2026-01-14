AMSS: Sneg se ubrzano topi zbog temperature, pa odroni postaju češći

Voda od istopljenog snega, kako se navodi u saopštenju sakriva sva ulegnuća i neravnine na putu, sliva se kroz useke, pa nanosi zemlju na kolovoz što dodatna opasnost za vozila.

Snega do pet santimetara, mestimično raskvašenog, ima na putevima na teritoriji Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kosova, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Užica, Vranja i Zaječara, a vozači su upozoreni i na pojavu poledice posebno u jutarnjim i večernjim satima.

AMSS je naveo da snega ima dovoljno na planinama u Srbiji, te da se zbog toga može očekivati pojačan saobraćaj na prilazima Kopaoniku, Zlatiboru, Divčibarama, Tari i Staroj planini.

Na graničnim prelazima nema zdržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju pet sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, četiri sata na Šidu, tri sata na Horgošu i po sat vremena na Kelebiji i Gradini.

(Beta)

