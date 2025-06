Analitičar Anđelković: Izbori u Kosjeriću i Zaječaru potvrdili da se Vučićevoj vladavini bliži kraj

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je danas da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru potvrdili da se vladavini Aleksandra Vučića bliži kraj i da opozicija i studenti ne bi trebalo da prihvate izborne rezultate zbog brojnih neregularnosti.

Anđelković je agenciji Beta kazao da su izbori u Kosjeriću i Zaječaru potvrdili i da je u Srbiji ne delu otvorena diktatura, ali i da je „diktator svakim danom sve slabiji“.

„Vučićevi izbori podsećaju na ono što su radili latinoamerički diktatori koji su se trudili da se predstave kao navodne demokrate. Diktaturu su zaklanjali kvazidemokratijom kao Truhiljo (Rafael) u Dominikanskoj Republici ili Norijega (Manuel) u Panami koji su organizovali izbore za koje je unapred bilo jasno da moraju da ih dobiju. Tako je i Vučić sve moguće državne resurse stavio u funkciju pobede njegove liste na izborima u Kosjeriću i Zaječaru“, kazao je analitičar.

Prema njegovim rečima, lokalne izbore su obeležili kupovina glasova, pritisak i zastrašivanje birača.

„Naprasno je asfaltirano na desetine kilometara puteva, mafija je dobila mogućnost da kampanju SNS-a finansira crnim novcem, a da zauzvrat dobije bele poslove, birači su potkupljivani i zastrašivani… I u takvim okolnostima Vučić nije uspeo da trijumfuje, ovo što je na nasilnički način navukao pobedu u stvari predstavlja njegov poraz“, ocenio je Anđelković.

Ranije, u izdvojenim kampanjma, dodao je, Vučić je dobijao izbore s ogromnom većinom glasova, a „sada je jedva uspeo da izvuče lažnu pobedu“.

„Studenti su na dobrom putu. Sada, kada bi istovremeno imali izbore u većem broju opština i gradova, ili republičke izbore, Vučićevi resursi bi bili razvučeni i sigurno ne bi uspeo da pobedi ni u jednom gradu“, istakao je.

Na pitanje da li će izbori u Kosjerići u Zaječaru uticati na raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, Anđelković je rekao da je Vučić u nedelju izvukao pouku da je mnogo slabiji nego što su on i njegovi propagandisti mislili.

„Rezultati u Kosjeriću i Zaječari nisu ni približni minimumu koji je Vučić odredio. Vučić je juče izvukao pouku da je mnogo slabiji nego što su on i njegovi propagandisti mislili. On ishod u Zaječaru i Kosjeriću doživljava kao poraz, i zbog suviše lošeg rejtinga sumnjam da će biti spreman da ove godine raspiše republičke izbore, osim ako ga na to studenti, opozicija i građani ne nateraju. Borba protiv Vučićevog režima mora da bude celovita“, naglasio je Anđelković.

(Beta)

