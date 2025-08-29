Analitičar Basener: EU nije zavarana, ne reaguje jer je previše investirala u Vučića

Politički analitičar Kurt Basener (Bassuener), koosnivač berlinskog Saveta za politiku demokratizacije, ocenio je danas da Evropska unija nije zavarana retorikom vlasti Srbije, već da na dešavanja u zemlji ne reaguje jer je previše investirala u predsednika Aleksandra Vučića i zato što ne želi da rizikuje.

U intervjuu za beogradsku televiziju N1, Basener je rekao da je situacija u Srbiji u ovom trenutku „vrlo zabrinjavajuća“ i da „represivne mere vlasti i vladajuće Srpske napredne stranke predstavljaju ozbiljnu eskalaciju“.

Basener je kazao da je veoma razočaran ćutanjem Zapada, posebno Evropske unije, navodeći da „ne veruje da je EU zavarana narativom srpske vlasti da su demonstranti agresivni i da koriste silu“.

„Pre će biti da se hvataju za svaki izgovor kako ne bi morali da menjaju politiku prema Vučiću. Dakle, koriste to kao izgovor da balansiraju i pozovu na dijalog. Ali zapravo se radi o tome da su previše investirali u ovu vlast i da ne žele da rizikuju“, naveo je.

Dodao je da je opozicija u Srbiji slaba, a studentski pokret nepoznat i da niko ne zna kakva bi vlada mogla da proistekne iz izbora.

„Po mom mišljenju, upravo u tome postoji šansa, ali EU vidi samo rizik i potencijalnu nestabilnost. Oni radije biraju ‘stabilnost’, pa makar bila lažna, nego napredak. I to je bio problem širom regiona, ali Vučić je savršen primer toga“, rekao je Basener.

On je kazao da Srbija „sada ulazi u opasnu fazu“ jer se „čini da vlast gotovo provocira građane da uzvrate kako bi imala izgovor za još veću upotrebu sile“.

„Nivo državnog nasilja koji smo videli, uključujući hapšenja na veoma slabim osnovama, bez presedana je u poslednjim decenijama u Srbiji. Vučić nema na čemu da gradi tvrdnje da policija mlako reaguje i da je reakcija znatno žešća u zapadnoevropskim zemljama. Problem je što Evropa ne reaguje i ne kaže jasno da je to kršenje osnovnih principa i da će uticati na njene odnose sa Vučićem. To nedostaje“, naveo je.

Vučićev poziv na dijalog studentima, koje je donedavno nazivao teroristima, nacistima i ustašama, Basener je opisao kao „jeftin retorički poen koji je apsolutno besmislen – ček za koji zna da nikada neće morati da ga unovči, jer su uslovi već namešteni u njegovu korist“.

„Postojao je onaj non-pejper koji je predlagao okrugli sto, za koji je Dušan Janjić dobio mnogo kritika, iako je mnogo ljudi bilo uključeno u sastavljanje toga. Naravno, Vučić o tome nije rekao ništa. To nije dijalog na koji on misli. On misli na dijalog pod njegovim uslovima, gde bi svako ko je uključen u protestni pokret bio označen kao terorista i obojeni revolucionar finansiran od Zapada“, kazao je.

Dogovaranje direktora Junajted grupe i Telekoma Srbija, Stena Milera i Vladimira Lučića, o slabljenju i slamanju televizije N1, za šta je javnost juče saznala na osnovu procurelog snimka njihovog telefonskog razgovora, Basener je ocenio kao „zaista zabrinjavajuće i duboko problematično“.

„Mislim da je postojanje nezavisnih medija, kako elektronskih, tako i drugih, od suštinske važnosti. Kada jednom potčinite medije, a Vučić već ima ogroman medijski kolač uz sebe, onda dobijete mogućnost da kontrolišete narativ, ili barem da pokušate. Ako bi i ove poslednje nezavisne glasove ugasio, to bi bio ozbiljan udarac Srbiji kakvu građani, koji su sada na ulicama, žele da grade“, naveo je Basener.

(Beta)

