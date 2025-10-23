Analitičar: Kurti ne želi da deli vlast, mogući vanredni izbori

Politički analitičar Agon Malići izjavio je večeras da je kosovski premijer u ostavci Aljbin Kurti želi da vlada sam i da mu se ne dopada ideja da pravi konsenzus za zajedničko upravljanje sa drugima te dodao da mu se čini da Kosovo „ide ka vanrednim izborima“.

On je ocenio za prištinsku televiziju KTV da Kurtiju opozicija ne veruje zbog iskustva iz prošlosti i da je jasno da namerno odugovlači sa formiranjem kabineta.

„Jasno je da je Kurti, otkako je saznao rezultat u februaru, oklevao da formira vladu. Vlada sa 61–62 glasa bila bi slaba, stalno bi zavisila od prisustva jednog ili dva poslanika – od njihovih hirova. Ne bi rešila ni pitanje predsednika. To je diktirao rezultat – dakle, potreba za koalicijom sa nekom albanskom partijom. To se Kurtiju nije dopalo i videli smo mesecima pokušaje da kupuje vreme“, kazao je Malići.

On smatra da se Kurti nada da će se opozicija podeliti i da bi situacija mogla da se promeniti posle lokalnih izbora.

„Birači su mu nametnuli potrebu za konsenzusom, ali mislim da mu je cilj da ide na izbore sa podeljenom opozicijom“, rekao je Malići.

Kurti ima rok da do 26. oktobra formira novu vladu Kosova.

Prema do sada zvanično poznatim činjenicama, on nema neophodnih 61 glas za formiranje vlade.

Pored 48 poslanika svoje stranke, on ima podršku sedam poslanika iz nesrpskih zajednica, kao i Nenada Rašića, ali mu fali još pet glasova.

(Beta)

