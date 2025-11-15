Analize: Korupcija u vrhu vlasti Ukrajine koleba podršku Zapada i put ka EU

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas je upravo pozdravila odluku Nemačke da poveća finansijsku potporu Ukrajini i najavila i posetu Zapadnom Balkanu da potvrdi opredeljenje Unije da u svoje redove učlani te zemlje.

Analitičari i mediji u EU istovremeno postavljaju pitanje da li se zapadna vojno-finansijska podrška i evropski put Ukrajine mogu nastaviti ako korupcionaški skandal u samom vrhu vlasti traži hitan odgovor na to da li u toj ratom zahvaćenoj zemlji deluju i mogu delovati pravna država i demokratske ustanove.

Evropska unije je dala i daje stotine milijardi evra Ukrajini da izdrži u ratu s Rusijom.

A skandal s proneverom preko sto miliona evra je pokazao da su predsedniku Zelenskom blizak biznismen i ministri pravosuđa i energetike bili upleteni upravo u krađu dela novca namenjenog održavanju energetske strukture koju žestoko napadaju i uništavaju ruski vojni dronovi.

Popravka energetske mreže je presudna za snabdevanje stanovništva u vreme kad je zima i ukrajinski dnevnik Espreso to poredi sa „samoubistvom i izdajom“.

Espreso gnevno piše da je u „srcu korupcionaškog skandala nuklearna elektrana Hmeljnicki“ koja trpi teške ruske udare.

I postavlja pitanje „gde je obećana zaštita kad se u sportskim torbama pronađu svežnjevi evra i dolara, očigledno namenjeni nečem drugom, a ne čuvanju nas od zime i naših trupa u Pokrovsku“, najtežoj tački na frontu.

Neki komentatori smatraju da je i položaj predsednika Zelenskog uzdrman i upozoravaju, poput italijanskog lista Korijere dela sera, da „dok Rusi napreduju na bojnom polju, korupcija slabi unutrašnji front, a i Trampova adminjistracija tu gura klipove u točkove“.

„Predsednik Zelenski“, primećuje milanski dnevnik, „u prošlosti je bojkotovao rad istražnih vlasti, a sad podržava istragu i traži da se ‘sve raščisti’“.

U analizama se postavlja i pitanje da li i kako Ukrajina, kad se sve ima na umu, može nastaviti postupak ka članstvu u EU.

Sad korupcija u samom vrhu vlasti „to jako podriva“, smatra portugalski dnevnik Vizao i podseća da je „od početka rata prava reka novca upućena u tu zemlju“.

„Saveznici moraju dobiti na uvid brza objašnjenja, jer će inače svaka potpora biti zamrznuta…a Ukrajina mora dobiti novu vladu“, kaže Vizao.

S takvom ocenom je saglasan i ukrajinski medij Džekalo Tišnja koji predočava da je sadašnja kriza u zemlji posledica „vršenja vlasti bez izbora i to je dovelo do degeneracije“.

Ukrajinski medij smatra da Zelenski „mora prepustiti vlast stručnjacima na temelju ustavnih ovlašćenja, obnoviti nezavisnost parlamenta, pokrenuti pravosuđe kroz pošten izbor, a osloboditi se obaveštajnih službi“.

Vidnu pažnju je u medijima dobila i poruka nemačkog kancelara Fridriha Merca Zelenskom, u kojoj se zahteva odlučna bitka protiv korupcije.

Kancelar Nemačke, koja najviše novca daje Kijevu, telefonom je Zelenskom takođe stavio do znanja da mora „odlučno nastaviti i druge reforme, posebno one na polju vladavine prava“.

Bečki dnevnik Kronen cajtung smatra da je ohrabrujuće to da je u Ukrajini ipak delovanjem istražnih organa otkrivena ova dosad najveća pronevera u srcu režima.

I nemački dnevnik Velt vidi da „postoji otpornost civilnog društva u Ukrajini jer su oni masovnim protestima primorali Zelenskog da očuva nezavisnost Nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije“.

Zato smatra da „Ukrajincima jeste bitno da nastave put ka Evropi i evropskim vrednostima“.

Ugledni nemački portal Eurointelidžens ima sumorno viđenje onoga šta Evropska unija može učiniti i navodi da je „EU sebe stavila u položaj da više nema visokih diplomatskih kanala s Putinom“.

„Time je sebe izbacila iz procesa pregovora o posleratnom rešenju“, kako kaže i zaključuje da će EU i dalje zavisiti od američke podrške, „u čemu nema otklona kad je u pitanju stav Trampove administracije“.

(Beta)

