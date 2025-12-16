Anđelković: Kušner i Tramp su procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaki posao štetan

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je da su pripadnici „političko-mafijaškog“ vođstva Srpske napredne stranke (SNS) dobili crveni karton od najmoćnije sile sveta, i da većina drugih značajnih globalnih faktora u rukama drži žuti karton usmeren ka Aleksandru Vučiću.

Komentarišući odluku Džerada Kušnera da odustane od gradnje hotela u centru Beograda, na mestu Generalštaba, Anđelković je agenciji Beta kazao da je sada za očekivati da brodolom „srpskog kartel režima“ bude ubrzan.

Ocenio je da su Kušner i američki predsednik Donald Tramp procenili da Vučić ubrzano tone i da je s njim svaka kombinatorika štetna.

„Drsko šibicarenje vlastodržaca iz malih zemlja na račun velikih sila, ma koliko da su autokrate unutar svojih državnih prćija, skupo se plaća. To je u najkraćem pouka odustajanja Kušnera, moćnog zeta američkog predsednika Donalda Trampa, od ‘projekta Gereralštab’ u Beogradu“, naglasio je.

Anđelković je rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao jake soroševske i druge „vazalne“ veze s delom američke elite iz vremena kada je u Vašingtonu vladala demokratska administracija, pa je 2024. godine pokušao da se osigura u slučaju moguće pobede Trampa, tako što je njemu i njegovom okruženju ponudio da pod najpovoljnijim uslovima izgrade ogroman poslovno-stambeni kompleks.

„No, pošto se suočio s negodovanjem predstavnika tadašnjeg establišmenta SAD koji je u njegovim potezima video akt nelojalnosti, plašljivi politički nakupac Vučić brzo je počeo da vrda s ispunjavanjem preuzetih obaveza. Da bi to ispravio, požurio je da namešta sve ono što je potrebno kako bi pomenuti projekat bio realizovan. Međutim, Srbija se u kratkom roku dovoljno promenila da bi režim to mogao da odradi onako kao što je već učinio s Beogradom na vodi“, ocenio je.

Kada je Vučiću najviše trebalo da ima odrešene ruke za prljave kombinacije, dodao je, kako bi se iskupio kod novog stanara Bele kuće, u Srbiji je izbio građansko-studentski ustanak.

„Malo po malo i deo pravosuđa, ali i drugih državnih struktura, otrgao se uzurpatorskoj vlasti SNS režima i počeo da radi svoj posao. Američka strana je sve ono što je zvanični Beograd pomahnitalo čino, posmatrala s negodovanjem, svesna da ju je Vučić uvukao u probleme, ali se do neke tačke ipak nadala da on zna šta radi ma koliko to čini nepristojno. Ipak, strpljenje pragmatičnih vašingtonskih moćnika nije bilo preveliko“, naveo je.

Ono što se dešavalo u Srbiji u vezi s poslovnim planovima najužeg kruga američkog predsednika, smatra Anđelković, nije moglo da postepeno ne ugrozi i Trampov imidž.

„Kada su bezakonje i brutalnost srpskog spin diktatora, koji je pokušavao da se iz jednog problema izvlači praveći sebi i drugima niz novih, baš prelili čašu i to više nije moglo da se sakrije, Kušner se iz po sebe vrlo unosnog posla u Srbiji povukao. Taj potez ima ogroman značaj. Američki vrh, kao i vođstvo svake druge moćne države, ne čine moralni ‘čistunci’, ali ti ljudi dobro znaju kakva su pravila igre u demokratskim sistemima, te vode računa o onome što može da ih ugrozi“, kazao je analitičar.

(Beta)

