Anđelković: Studenti i opozicija da formiraju jedinstveni blok na lokalnim izborima

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je da bi studenti i opozicija trebalo da formiraju jedinstveni blok na predstojećim lokalnim izborima u devet gradova koji su raspisani za 29. mart.

Anđelković je agenciji Beta kazao da Aleksandar Vučić uvek uspeva da namesti izbore kada su velike podele među njegovim protivnicima.

„Vučić danas uz sebe nema ni toliku manjinu da može relativno ubedljivo da namesti ishod izbora, ali ih namešta brutalno, oslanjajući se na batinaše i mehanizme sistema, što smo videli na prethodnim izborima u Kosjeriću, Zaječaru, Mionici“, rekao je.

Da bi se suprostavili Vučićevim izbornim krađama, dodao je, potrebno je jedinstvo studenata i opozicije.

Prema njegovim rečima, lokalni izbori nisu samo lokalna stvar, već borba za normalne izbore na republičkom nivou.

„Do sada smo stalno izbegavali da se borba protiv Vučića postavi na crno-beloj osnovi, s jedne strane Vučić, a s druge strane da budu svi oni koji žele promene. Konačno bi trebalo da se opozicija uzme u pamet i da studenti pokažu malo više takta prema opoziciji na lokalu. U svim opštinama bi trebalo da se stvore jedinstveni blokovi za promene, i da svakome bude jasno da ko nije deo tog bloka da radi za Vučića. Ako budemo imali crno-beli pristup, Vučiću će biti veoma teško da pokrade izbore“, ocenio je Anđelković.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je danas redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine.

Izbori će biti održani Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci.

(Beta)

