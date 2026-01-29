Anđelković: Vučić vlada sedeći na bajonetima, Pokret za narod i državu ne bi mu povratio rejting

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vlada sedeći na bajonetima i da mu Pokret za narod i državu ne bi povratio rejting.

Komentarišući to što ni posle tri i po godine od najave osnivanja Pokret za narod i državu nije promovisan, Anđelković je agenciji Beta kazao da su studentski protesti ogolili Vučićevu vlast i da on više ne može da povrati rejting.

„Vučić je osmislio taj pokret iz dva razloga. Prvi je kada je odlučio da podnese ostavku na mesto predsednika Srpske napredne stranke (SNS) smatrao je da bi trebalo stvoriti političku organizaciju gde bi on mogao biti predsednik i kako bi svoju vaninstitucionalnu vlast ponovo formalno legalizovao. Drugi razlog je drastičan pad rejtinga SNS-a, koja bespovratno klizi u propast. Vučić je osmišljavao novu ambalažu, kako da staro prepakuje u novo“, rekao je analitičar.

Prema njegovim rečima, oba razloga za formiranje Pokreta za narod i državu „pala su u vodu“ kada su krenuli studentski protesti.

„Studentski protesti su ogolili Vučićevu vladavinu. On više ne može da revitalizuje rejting SNS-a niti može da se sakrije iza Pokreta za narod i državu. Taj pokret je mrtvorođenče, koji Vučiću ništa ne znači. Njegov rejting je toliko u padu da više nikoga ne može da privuče, ni nove glasače ni nove članove pokreta. Vučić sada vlada jer je konsolidovao mehanizam sile, sedeći na bajonetima. Promenio je ljude u vojsci i policiji i sada je klasičan diktator koji se oslanja na silu“, ocenio je Anđelković.

Vučić je u avgustu 2022. godine najavio osnivanje Pokreta za narod i državu.

Pokret je početkom 2025. godine, kao udruženje građana, registrovan u APR-u, ali se s njegovom promocijom stalo.

U inicijativnom odboru za osnivanje „Pokreta za narod i državu“ se osim predsednika Srbije Aleksandra Vučića nalaze i članovi SANU – Bela Balint i Svetislav Božić, endokrinolog Đuro Macut, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Branko Rakić, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu Goran Stanojević, neuorolog iz Kragujevca Svetlana Miletić Drakulić.

Među njima su i profesori Nenad Arsović, Dejan Đurđević, Boris Bratina, kao i predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša i generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis.

(Beta)

