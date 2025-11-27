Andreas fon Bekerat: Priču o pristupanju Srbije Evropskoj uniji da prate reforme

Ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat pozdravio je stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih predstavnika vlasti o tome da je članstvo u Evropskoj uniji (EU) i dalje ostaje strateški prioritet za zemlju, ali je naveo da EU očekuje da ta izjava bude praćena konkretnim delovanjem.

„Očekujemo da tu posvećenost prate i konkretne mere, posebno kada je reč o sprovođenju toliko potrebnih reformi, naročito u oblasti vladavine prava – onoga što mi nazivamo osnovama: vladavina prava, demokratske institucije, poštovanje ljudskih prava. Ova pitanja su suština procesa pristupanja“, naveo je ambasador Bekerat za portal „021“.

Bekerat je ocenio i da je važno da vlast preuzme veću odgovornost kada je u pitanju komunikacija o prednostima članstva u EU za Srbiju.

„Vlast treba da stavi tačku na anti-EU retoriku koju smo videli u različitim delovima medija. Uvek sam spreman da polemišem s nekim ko veruje da Srbija ne bi trebalo da uđe u Evropsku uniju, to bi mi zaista bilo zadovoljstvo, ali mislim da takva diskusija treba da bude zasnovana na činjenicama, a ne na dezinformacijama i lažima“, kazao je on.

Šef delegacije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat je u sredu bio u svojoj prvoj zvaničnoj poseti Novom Sadu i tom prilikom se sastao sa predstavnicima pokrajinske i gradske vlasti, ali i sa opozicionim odbornicima u Skupštini Novog Sada, kao i sa predstavnicima civilnog društva.

Pre sastanaka, Fon Bekerat je na Železničkoj stanici, gde je 1. novembra prošle godine pala nadstrešnica i stradalo 16 ljudi, odao počast žrtvama.

„Mislim da je pogled na zemlje koje su se relativno nedavno pridružile Uniji i videle ogromne koristi, veoma jak argument i za Srbiju, ali i šta Srbija može da izgubi ukoliko ne postane članica Evropske unije“, rekao je ambasador dodajući da je njegov posao da podrži Srbiju u sprovođenju reformi potrebnih za pristupanje EU.

Ocenio je da su mnogi zahtevi studenata tokom protesta odgovaraju onome što Evropska unija traži – vladavina prava, borba protiv korupcije, sloboda medija, reformisani izborni okvir – zbog čega je i sa civilnim društvom i opozicijom.

„Znam da postoji potpuni nedostatak poverenja između vlasti, civilnog društva i opozicije, ali mislim da reforme EU potencijalno mogu poslužiti kao platforma da se to nepovjerenje ublaži i da se pokrene dijalog. Znam da neće biti lako, ali mislim da bi to bilo u interesu građana Srbije“, rekao je Bekerat.

