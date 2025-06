Andrej Vučić tužio Vijesti zbog objavljivanja Skaj komunikacije, tvrdi da ne poznaje kriminalce

Andrej Vučić, brat predsednika Srbije Aleksandra Vučića kazao je na ročištu u podgoričkom Osnovnom sudu da je cilj teksta objavljenog u Vijestima bio isključivo „dehumanizacija i kriminalizacija njegovog brata i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića“.

Brat predsednika Srbije tužio je Vijesti zbog teksta u kojem se, pored ostalog, citiraju prepiske sa Skaj aplikacije, a u kojima odbegli policajac Ljubo Milović i Nikšićanin Miloš Božović komentarišu da Zvonko Veselinović i on „drže sve konce u rukama“ i da su nedavno slavili „prvu zarađenu milijardu evra“, prenose Vijesti.

Andrej Vučić je kazao da je ranije, kada bi se iznosile neistine na njegov i račun porodice, uvek tužio pojedince i da nikada do sada nije tužio medije, „jer poštuje slobodu medija“.

„Jedino tajkunske medije, odnosno Vijesti i Novu S iz Srbije, jer pišu po nalogu istog gazde“, kazao je Vučić.

Sutkinja Jelena Anđelić ga je zbog takvih kvalifikacija opomenula dva puta, navodeći da može biti novčano kažnjen, ili udaljen iz sudnice.

Na pitanje da li je poslao demanti na objavljeni tekst, Vučić je odgovorio da nije.

„Zbog čega da ih zovem kad znam da će opet da lažu“, rekao je on.

Vučić je kazao da ga je objavljeni tekst šokirao i da su mu prijatelji iz Crne Gore rekli da je u tekstu spomenut.

Brat predsednika Srbije je kazao da je on porodičan čovjek koji radi u Narodnoj banci Srbije 28 godina.

„Niko me od novinara nije zvao da me pita išta, niti je stavio znak pitanja na tvrdnje iz teksta, osećao sam se užasno, ljudi su ostali u čudu nakon tog teksta“, objasnio je on i dodao da je nakon objavljivanja od svog kuma, doktora, tražio da mu prepiše lekove za smirenje i za srce.

On je istakao da nikad u životu nije čuo za Miloša Božovića i Ljuba Milovića koji se pominju u prepisci.

„Ne znam ko su ti ljudi, samo mi je jasna namera istog gazde i koji mu je cilj. Ne poznajem ni jednog ni drugog, ni pročitao nisam nikad ništa o njima do nedavno kad sam vidio nešto o Miloviću u medijima“, rekao je Vučić.

On je istakao da nije njegov nivo da komunicira sa kriminalcima, te da nema nikakve biznise ni firme.

„Poznajem Zvonka Veselinovića, ali nisam blizak sa njim, on mi je samo poznanik. Video sam se sa njim tri ili četiri puta na nekim javnim skupovima, ali nemamo dodirnih tačaka“, kazao je Vučić na ročištu.

Dodao je i da nije upoznat da li se Veselinović kreće u kriminalnim miljeima i da ne zna da li se protiv njega vodi krivični postupak.

On je, odgovarajući na pitanje sudije kazao da je član Srpske narodne stranke (SNS), da je član izvršnog odbora te stranke, koji je po hijerarhiji tek treći najvažniji organ u stranci, kao i da to telo broji mnogo članova.

„Ja sebe ne vidim kao javnu ličnost već kao metu, kako bi se nanela šteta mom bratu“, rekao je Vučić.

On je istakao da nikada u životu nije dao izjavu za medije, i da nije prisutan u medijima.

Komentarišući poruke iz teksta u kojima Božović kaže da su Andrej Vučić i Veselinović skupa sa tadašnjim ministrom policije Republike Srpske Draganom Lukačem išli u lov helikopterom, kazao da u životu nije vidio ni čuo Lukača.

„Ja nisam lovac, mrzim lov, i mrzim bilo koga ko ubija životinje. Nikada u životu se nisam vozio helikopterom“, kazao je Vučić na današnjem ročištu.

Sutkinja je na ročištu pročitala deo iz teksta, objavljenog u Vijestima, u kojem piše da Božović (u Skaj porukama) tvrdi da su se „moji momci za njega i Andreja batinali sa Nevoljom (Veljko Belivuk) i policijom“…

Andrej Vučić je na to kazao da ne zna o kojim momcima je reč, a „kao drugo, ti navodi su netačni jer je upravo taj Velja Nevolja radio o glavi mom bratu, po nalogu kriminalnih gazda iz Crne Gore“.

Ročištu je prisustvovao i poslanik i predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

