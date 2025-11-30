ANEM: Čoveku koji je u maju napao kamermana N1 kod Kosjerića uslovno pet meseci zatvora

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je danas da je Ljubiša Knežević, koji je u maju ove godine napao kamermana televizije N1 na skupu pristalica Srpske napredne stranke (SNS) kod Kosjerića, prvostepenom presudom osuđen uslovno na pet meseci zatvora.

Viši sud u Užicu proglasio je napadača krivim za nasilničko ponašanje i osudio ga uslovno sa zaprećenom kaznom zatvora od pet meseci i rokom proveravanja od godinu dana.

„U ovom slučaju, tužilaštvo i sud u kratkom vremenskom periodu doveli su do prvostepene presude. Očekujemo da ona bude potvrđena, ali i da će biti podignut optužni predlog i osuđen isti nasilnik koji je posle ovog napada, u Kosjeriću napao i povredio aktivistu Aleksu Pavlovića“, izjavio je predsednik Upravnog odbora ANEM Veran Matić.

On je u pisanoj izjavi naveo da su kamermani i fotoreporteri često bili meta fizičkih napada u proteklih godinu dana i pozvao tužilaštva i policiju da efikasnije istražuju i procesuiraju pretnje i napade na novinare.

Dodaje se da je snimatelj N1 televizije Marjan Vučetić napadnut u maju dok je snimao predizborni u Makovištu, da mu je napadač zadao više udaraca pesnicom i nogom, a da ga je nekoliko muškaraca vređalo i psovalo.

„Napad se dogodio pred predsednikom SNS Milošem Vučevićem koji nije reagovao, kao ni prisutna policija“, piše u saopštenju ANEM.

(Beta)

