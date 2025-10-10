ANEM: Institucije na Kosovu moraju da dozvole medijima na srpskom da izveštavaju o lokalnim izborima

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) uputila je danas „oštar protest“ zbog odluke nadležnih institucija Kosova, „koja podrazumeva apriori cenzuru i selektino kontrolisan pristup informacijama od javnog značaja medijima sa sedištem u Beogradu i onima koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu“.

„Imajući u vidu da je veliki broj birača na ovim izborima srpske nacionalnosti i da postoji jezička barijera, na ovaj način se delu građana uskraćuje osnovno ljudsko pravo da budu informisani na jeziku koji govore o izbornom procesu i rezultatima glasanja“, navodi se u saopštenju.

ANEM je takođe pozvao nadležne institucije na Kosovu da „preispitaju svoju odluku i dozvole medijima na srpskom da neometano i objektivno izveštavaju o lokalnim izborima na Kosovu, odnosno profesionalno obavljaju svoj posao“.

Lokalni izbori na Kosovu održaće se u nedelju 12. oktobra.

(Beta)

