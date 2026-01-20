ANEM: Ispitati mejl u kome se preuzima odgovornost za gašenje Instagram naloga pojedinih medija

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zatražila je danas od nadležnih da preispitaju mejl koji je stigao na adresu više redakcija, a u kome se „preuzima odgovornost za gašenje Instagram naloga određenih medija, organizacija i pojedinaca“.

Kako je ANEM naveo u saopštenju, mejl je stigao sa adrese „meta.saradnici@proton.me“, a u potpisu te poruke, kako tvrdi ANEM, ponovo su zloupotrebljena imena ljudi koji nemaju veze sa tim slučajem, a sa ciljem targetiranja istih osoba.

„Rekli smo vam da ćemo vam ugasiti društvene mreže ako pišete loše o našem predsedniku i to smo i uradili. Šta ćeš, tako je to kad poznajete ljude koji rade u kompaniji Meta INC! Samo nastavite da vređate našeg predsednika Aleksandra Vučića i vaše društvene mreže će svaki put biti ugašene jer širite dezinformacije. Aleksandar Vučić je car i jedva čekamo da se kandiduje za premijera, on treba večno da vlada!“, pisalo je u mejlu koji je stigao na adresu više redakcija, a saopštio ANEM.

ANEM je naveo da je taj slučaj prijavio Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal (TOK) i dodao da je sa sličnog mejla, istim redakcijama, pre nekoliko dana stigla je i najava da će im biti ugašeni Instagram profili.

„Ovaj napad je najavljen i potrebno je utvrditi da li je osoba koja je poslala najavu, a potom i drugu poruku u kojoj govori da je ostvario pretnju, zaista to i uradila ili je to organizovao neko drugi. Podsetimo, zbog napada botova više od 20 naloga medija, organizacija i pojedinaca privremeno je bilo suspendovano ili trajno ugašeno, među kojima su profili Nova.rs, Radar, Autonomija, CRTA, fotoreportera Gavrila Andrića i drugi, ali su na kraju svi vraćeni. Informisanje u Srbiji se kao i u celom svetu u velikoj meri preselilo iz tradicionalnih medija na društvene mreže, vlast pokušava da nađe načine kako da ih blokira“, saopštio je ANEM.

(Beta)

