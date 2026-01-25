ANEM: Medijima Radoice Milosavljevića 133 miliona na državnim konkursima u 2025. godini

„Podaci iz baze ANEM-a i podaci o vlasništvu iz Agencije za privredne registre (APR) pokazuju da je najmanje 12 kompanija u vlasništvu Milosavljevića dobilo na različitim konkursima prošle godine podršku za 97 projekata“, naveli su oni.
Prema njihovim rečima, najviše sredstava otišlo je u Radio-televiziju Kruševac, koja je za 17 projekata dobila više od 24 miliona dinara. Na drugom mestu je Televizija Pirot kojoj je podržano sedam projekata u vrednosti od 22,6 miliona, pa Televizija Leskovac kojoj su odobrena sredstva za sufinansiranje deset projekata u iznosu od 20,8 miliona.
„Sličan primer, podsetimo, postoji i u slučaju mreže od 30 medija u vlasništvu Slavka Stijakovića koji su prošle godine na konkursima dobili 50.253.000 dinara za 117 projekata“, piše u saopštenju.
Kruševački biznismen i vlasnik više lokalnih medija u Srbiji Radoica Milosavljević jedan je od 27 donatora koji su, objedinjeni u konzorcijum, kupili oko 590 kvadrata prostorija na Novom Beogradu pa ih poklonili Srpskoj naprednoj stranci, objavio je ranije Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).
(Beta)
