ANEM: Novinarima Vidojkoviću i Gruhonjiću ponovo upućene pretnje

Novinarima Marku Vidojkoviću i Dinku Gruhonjiću upućene su nove pretnje koje su potom prijavljene Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal i Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Po navodima ANEM-a, Vidojkoviću je upućena pretnja putem Instagram stranice lista Danas sa naloga „zorancvetkovic.cvetkovic“ koja glasi: „Tebe strvino treba ubiti i baciti psima“ dok je Gruhonjiću upućena SMS pretnja i „vulgarna poruka koja nije za citiranje“.

Asocijacija je pozvala nadležne institucije da hitno procesuiraju i sankcionišu pretnje i govor mržnje a predstavnike vlasti da „prestanu sa zastrašivanjem, vređanjem, etiketiranjem novinarki i novinara i medija, kroz demonizaciju i dehumanizaciju“.

„Svakoga dana novinari su izloženi satanizaciji na tabloidnim provladinim medijma a glavni inspiratori su visoki državni zvaničnici. U samo jednom mesecu, Fondacija Slavko Ćuruvija registrovala je da je 15 zvaničnika najmanje 137 puta u svojim javnim nastupima i putem društvenih mreža napalo novinare i medije“, upozorio je ANEM u saopštenju.

(Beta)

