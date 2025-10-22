ANEM: Redakciji N1 prete spaljivanjem i bombama, MUP da obezbedi zgradu u kojoj rade

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozvala je danas nadležne organe, policiju i tužilaštvo, da hitno reaguju povodom pretnji spaljivanjem i bombama koje je dobila redakcija televizije N1 putem komentara na njihovom portalu.

Zatražili su od Ministarstva unutrašnjih poslova da obezbedi zgradu u kojoj radi N1 kako bi se prevenirali mogući napadi koji se najavljuju u tim pretnjama.

„Ovakvi slučajevi su direktna posledica višegodišnjeg targetiranja ovog medija od strane najviših zvaničnika države, među kojima je i predsednik Srbije. Zapaljivi verbalni napadi i etiketiranja novinara kao izdajnika, optužbe za terorizam i druge nedopustive izjave a zapravo teške laži, prenose se kroz tabloide bliske vlasti koji nastavljaju negativne kampanje protiv novinarki i novinara“, saopštili su oni.

ANEM ocenjuje ovakve poruke kao direktnu pretnju i ugrožavanje bezbednosti novinarki i novinara i drugih medijskih radnika i poziva nadležne organe da hitno istraže slučaj, identifikuju i sankcionišu počinioce koji novinarima šalju pretnje.

Naveli su da su reporteri i televizijske ekipe N1 od novembra prošle godine do kraja septembra bili meta verbalnih i fizičkih napada više od 40 puta, ne računajući veliki broj pretnji u komentarima i mejlom.

„N1 je već dugo najugroženija medijska kuća, kada je reč o pretnjama i napadima na novinarke i novinare. Zabrinjava nekažnjivost, jer je u protekle dve godine samo u jednom slučaju počinilac sudski kažnjen“, kazali su iz ANEM-a.

(Beta)

