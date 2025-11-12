ANEM: Sankcionisati osobe koje su napale dve novinarke ispred prostorija SNS u Subotici

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je napad na novinarku Magločistača i dopisnicu agencije Beta i novinarku portala Subotičke.rs koji se desio u utorak, 11. novembra, uveče ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Subotici, i zatražila sankcionisanje onih koji su napali novinarke.

Kako je javila Betina dopisnica, muškarci obučeni u crno su novinarkama zabranili da fotografišu skup koji se dešavao ispred prostorija SNS-a.

Jedan od njih je zgužvao akreditaciju koju je Betina reporterka nosila oko vrata i udario je po ruci, a njenoj koleginici je pokušao da oduzme telefon. Ubrzo je, kako su objasnile novinarke za ANEM, došla policija koja je sprečila veći incident i napisala zabeležbu.

ANEM je u saopštenju istakao da je bilo kakva vrsta ometanja novinara u izveštavanju s javnih skupova nedopustiva, pogotovo fizički napadi i drugi vidovi ugrožavanja bezbednosti predstavnika na terenu.

Dodali su da je obaveza policije ne samo da štiti novinarke i novinare koji obavljaju svoj posao na javnom prostoru, već i da identifikuje i sankcioniše napadače u skladu sa zakonom.

Predsednik Upravnog odbora ANEM-a Veran Matić naveo je da u protekle dve „rekordne godine nasilja nad novinarima i medijima“, svakodnevno raste broj pretnji i napada posebno na novinarke, fotoreporterke i druge medijske radnice.

„Pozivamo redakcije da opreme zaštitnom opremom svoje novinarke, ali i obaveznim treningom za bezbedno izveštavanje. Solidarnost između novinarki i novinara na terenu je vrlo značajna i često ključna za zaštitu od nasilnika“, naveo je Matić, koji je i koordinator Sigurne linije za prijavljivanje pretnji i

napada na novinare (0800 100 115).

Apelovao je i na predstavnike vlasti i vladajuće partije SNS da javno osude ovakve slučajeve napada na medije kako bi poslali jasnu poruku svojim pristalicama da je takvo ponašanje kažnjivo zakonom.

ANEM je pozvao novinare, novinarke i predstavnike medija da redovno prijavljuju svaku vrstu ugrožavanja bezbednosti tokom obavljanja svog posla, dodajući da je svim novinarima dostupan i besplatni broj telefona i direktna linija ANEM-a 0800 100 115 na kojoj predstavnici medija mogu dobiti objašnjenja o zakonskom tretmanu dela i o postupcima koji treba da se pokrenu kako bi se nadležnim institucijama, policiji i tužilaštvu prijavilo

ugrožavanje bezbednosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com