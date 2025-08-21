ANEM: Trebalo bi ali ne verujemo da će Informer biti kažnjen zbog objavljivanja fotografija Nikoline

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je danas prikazivanje privatnih fotografija studentkinje Nikoline i njihovo komentarisanje u programu televizije Informer.

ANEM je ocenio ovakav potez glavnog i odgovornog urednika tog medija Dragana J. Vučićevića kao neprofesionalan, nedopustiv, mimo svih etičkih normi i u suprotnosti sa zakonima države Srbije.

„Javno prikazivanje intimnih fotografija bez pristanka lica Krivičnim zakonikom je zabranjeno članovima 144, 145 i 185“, piše u saopštenju.

ANEM je naveo da je time prekršeno i više odredbi Kodeksa novinara i novinarki Srbije koje se odnose na privatnost, dostojanstvo, zlonamerno narušavanje reputacije osoba i korišćenje časnih sredstava.

Naveli su da je „Ministarstvo informisanja i telekomunikacija moralo da reaguje po službenoj dužnosti po osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima“.

Dodali su je to moralo da uradi jer su fotografije ne samo nedozvoljeno prikazane od strane osobe koja se na njima nalazi, već su napravljene kada je Nikolina bila maloletna.

ANEM je naveo da je po osnovu Zakona o elektronskim medijima trebalo da reaguje Regulatorno telo za elektronske medije (REM) koje je TV Informeru izdalo dozvolu za emitovanje.

„Imajući u vidu da je ministar informisanja Boris Bratina juče gostovao na toj televiziji koristeći neprimereni rečnik, teško je za očekivati da će primeniti zakon za čije je sprovođenje zaduženo Ministarstvo na čijem se čelu nalazi“, navodi se.

ANEM je naveo da „ne očekujemo ni reakciju REM-a, ne zato što nije izabran novi Savet, već zbog toga što je moć većinskog vlasnika TV Informer veća od bilo kojeg regulatora“.

„Zbog toga smo svi mi Nikolina, i to ne samo verbalno već svakodnevnom borbom za društvo u kojem će se ovakvo ponašanje definisati kao najteže kriminalno i u kojem ovakve radnje neće nikome padati na pamet“, navodi se.

ANEM podseća da se najavljuje zakon kojim bi se kriminalizovala osvetnička pornografije i dodaje da će to, po svoj prilici, ostati mrtvo slovo na papiru kada se ne reaguje na ovako drastične slučajeve zloupotrebe intimnih snimaka.

ANEM je apelovao na novinare i medije da ne samo da moraju da poštuju Kodeks

i zakone, već i da je neophodno da svi osude ono što je uradio i emitovao Informer.

(Beta)

