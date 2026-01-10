ANEM: Tri nova lokalna medija, istog vlasnika i s istim urednikom, registrovana u 2026. godini

Reč je o portalima koji pokrivaju lokalne vesti u gradovima u istočnoj Srbiji, Smederevskoj Palanci i Aranđelovcu, a sva tri su upisana u registar Agencije za privredne registre (APR) 9. januara ove godine.
Sva tri medija su u vlasništvu firme Zaple Media Group doo iz Novog Sada, čija je vlasnica Milica Lainović, a direktor Gradimir Banković.
Direktor ove firme, koja je osnovana 11. decembra prošle godine, ujedno je upisan u Registar medija i kao glavni i odgovorni urednik sva tri nova lokalna portala.
Gradimir Banković poslednjih godina u medijima gostuje i analizira društvenu situaciju kao predstavnik Centra za društvenu stabilnost.
Ta nevladina organizacija poznata je kao organizator prošlogodišnjih kontramitinga, odnosno okupljanja kojima je prisustvovao i državni vrh, piše na sajtu ANEM.
(Beta)
