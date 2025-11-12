Anketa AP-a: Veliki pad popularnosti Trampa među njegovim Republikancima

Ocena rada predsednika SAD Donalda Trampa u upravljanju vladom ceoma je opala od vremena početka njegovog drugog mandata, a najveći deo nezadovoljstva potiče od pripadnika njegove, Republikanske partije, pokazuje danas objavljeno istraživanje Asošijeted presa i NORC-a.

Anketa je obavljena pre no što su opozicione demokrate ostvarile značajne uspehe na izborima za gradonačelnika Njujorka i guvernere Virdžinije i Nju Džersija, kao i na referendumu o promeni granica izbornih okruga u Kaliforniji. Takođe je obavljena pre no što je Kongres SAD krenuo ka okončanju blokade finansiranja savezne vlade zbog nedonošenja državnog budžeta, najduže u američkoj istoriji.

Rezultati pokazuju da samo 33 odsto Amerikanaca odobrava način na koji republikanski predsednik upravlja vladom. U prethodnom istraživanju AP-a i NORC-a u martu ove godine, taj procenat je bio 43 odsto.

Pad je velikim delom posledica pada Trampovog rejtinga među Republikancija i nezavisnima.

Istraživanje pokazuje da sada samo oko dve trećine Republikanaca – 68 odsto, odobrava način na koji Tramp upravlja vladom, a taj procenat je u martu bio 81 odsto.

Pozitivno mišljenje o Trampovoj vladavini ima samo 25 odsto nezavisnih. U martu ih je bilo 38 odsto.

Tramp i adminstracija su pokušali da svu odgovornost za blokadu finansiranja savezne vlade svale na Demokrate, iako odrasli Amerikanci okrivljuju i Republikance.

Loš rejting Trampa može biti i posledica šireg nezadovoljstva njegovim dramatičnim, kontroverznim zahvatima u funkcionisanje savezne vlade, s masovnim otpuštanjima i gašenjem ministarstava i drugih službi, ali i nezadovoljstva drastilnim povećanjem carine što je pogodilo i privredu i stanovništvo SAD.

