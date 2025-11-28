Anketa: Ekstremni desničar Žordan Bardela favorit za predsedničke izbore

Žordan Bardela (Jordan Bardella), predsednik francuske ekstremno desničarske stranke Nacionalno okupljanje, bio bi favorit u prvom krugu predsedničkih izbora zakazanih 2027. godine, prema danas objavljenoj anketi grupe Verijan (Verian) za časopis Emisikl (L’Hémicycle).

Bardela bi lako pobedio u prvom krugu izbora ako bi bili održani sada, sa 35,5 do 36,5 odsto glasova, daleko ispred sledeća dva kandidata, bivšeg desničarskog premijera Eduara Filipa (Edouard Philippe) (16,5 do 17 odsto) i lidera levičarske stranke „Javno mesto“ Rafaela Gliksmana (Raphael Glucksmann) (11,5 do 13 odsto).

Jedno od ključnih pitanja na izborima biće za kojeg kandidata će glasati oni koji su podržali centrističkog predsednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), koji ne može više da se kandiduje.

Prema anketi, 52 odsto Makronovih birača bi glasalo za Filipa u prvom krugu, a 20 odsto za Gliksmana. Odmah iza Gliksmana je lider radikalne levice Žan-Lik Melanšon (Jean-Luc Melanchon), lider stranke „Nepokorna Francuska“. On ima podršku od 11 do 12 odsto Makronovih birača.

Ta anketa, kao i sva istraživanja javnog mnjenja, nemaju vrednost predvidljivosti već samo odražavaju trenutni stav u društvu.

Istraživanje je sprovedeno onlajn od 18. do 20. novembra na uzorku od 1.000 Francuza starosti od 18 i više godina.

