Anketa: Makronova popularnost u blagom porastu ali i dalje mala

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) kojem je pretila istorijski niska popularnost od 13 odsto koju je imao njegov prethodnik, socijalista Fransoa Oland (Francois Hollande), malo je popravio popularnost koja je sa 14 odsto došla do 16 odsto, preneli su danas francuski mediji rezultate ankete koju je sproveo JuGov (YouGov).

„To se ne može smatrati nekim uspehom, jer Makron ostaje na istorijski najnižem nivou od kada je postao predsednik“, navodi se u anketi.

Ipak taj blagi skok može da se tumači činjenicom da su građani dobro prihvatili Makronovu odluku o dobrovoljnom, a ne obaveznom služenju vojnog roka.

Makrona najviše podržava njegov tabor sa 75 odsto, dok ga levičari podržavaju sa 13 odsto, a najmanje simpatizeri desnice koji ga podržavaju tek nešto više od tri odsto.

Premijer Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu) je popularniji od Makrona sa 21 odsto podrške. Njega najviše podržavaju Makronove pristalice, potom socijalisti i na kraju desničari, dodaje se u anketi.

Istraživanje je sprovedeno nad 1.021 osoba iznad 18 godina, 2. i 3. decembra.

(Beta)

