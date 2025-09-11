Anketa: Prekarijat se ukorenjuje u svakodnevnom životu Francuza, pominje se i Srbija

U svakodnevnom životu Francuza, utičući na sve aspekte života najranjivijih, ukorenjuje se „prekarijat“ – nesigurnost društvene klase radnika koji žive u nepredvidivosti, bez materijalnog i psihološkog blagostanja, s povremenim zaposlenjem, slabom ili nikakvom radnom zaštitom i pravima.

Na to je danas upozorila organizacija „Narodna pomoć“ (Secours Populaire), objavljujući barometar koji odražava tu zabrinjavajuću situaciju.

„Prekarijat se sve više ukorenjuje u Francuskoj; meša se u sve aspekte života, bilo da je u pitanju zdravlje, slobodno vreme ili porodični život“, rekla je za AFP generalna sekretarka te organizacije Anrijet Stenberg (Henriette Steinberg).

Udruženje je objavilo barometar koji pokazuje da trećina Francuza (31 odsto) ima finansijskih teškoća u nabavci tri obroka dnevno.

Teškoća s plaćanjem računa za struju ima 39 odsto, a 49 odsto teško uspeva da ode na odmor barem jednom godišnje, po istraživanju Instituta Ipsos na uzorku od 1.000 ljudi reprezentativnih za stanovništvo Francuske, starijih od 18 godina.

„Situacija u Francuskoj se pogoršala“ u poslednjih 15 godina, a nedavno „smo videli stabilizaciju“, rekla je Anrijet Stenberg navodeći da 20 od stanovništva smatra da su u nesigurnoj situaciji iz različitih razloga – nedovoljni prihodi, nepredviđeni troškovi, prekomerni dug, dok je prošle godine to reklo 24 odsto anketiranih.

Uprkos blagom poboljšanju određenih indikatora povezanih sa usporavanjem inflacije, ovaj barometar otkriva „društvenu situaciju koja ostaje veoma zabrinjavajuća“, navodi Secours Populaire.

Ove nedelje je međuministarska delegatkinja za prevenciju i borbu protiv siromaštva An Rubinstajn (Anne Rubinstein), govorila je o „teškoćama“ koje ima država pri smanjivanju stope siromaštva koja je 2023. godine dostigla rekordno visok nivo u Francuskoj.

Suočena sa ovom situacijom, Federacija solidarnih aktera pozvala je u utorak na „kolektivnu mobilizaciju da bi se deblokirala borba protiv siromaštva“.

U Evropi 28 odsto stanovništva prijavljuje da se nalazi u „prekarnoj situaciji“, po barometru Secours Populaire, koji je analizirao odgovore uzoraka od po 1.000 ljudi u devet drugih zemalja: Nemačka, Grčka, Italija, Poljska, Velika Britanija, Moldavija, Portugal, Rumunija i Srbija.

Udeo ljudi koji smatraju da su u toj nesigurnoj situaciji je na „veoma alarmantnom“ nivou u Grčkoj (46 odsto) i Moldaviji (45 odsto), pokazuje barometar.

U 2024. godini, Secours Populaire je podržao 3,7 miliona ljudi u Francuskoj. Udruženje pruža pomoć u hrani i organizuje aktivnosti za različite grupe kako bi pomoglo u ublažavanju izolacije.

(Beta)

