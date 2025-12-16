Anketa: Trampov rejting pao na 39 odsto

Rejting američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) opao je poslednjih dana na gotovo najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, jer su glasači iz Republikanske stranke nezadovoljni vođenjem ekonomije, rezultati su najnovije ankete Ipsos-a, prenela je britanska agencije Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Trodnevna anketa, koja je završena u nedelju, pokazala je da 39 odsto odraslih Amerikanaca odobrava Trampov rad, što je pad u odnosu na 41 odsto ranije u decembru.

Trampov najniži rejting od 38 odsto zabeležen je sredinom novembra, što je bilo najmanje ove godine.

Republikanski lider se vratio na vlast u januaru sa rejtingom od 47 odsto, ali je njegova popularnost od tada opala, posebno u pogledu ekonomskog upravljanja.

Nedavno blokiranje finansiranja savezne vlade poremetilo je prikupljanje podataka o američkoj ekonomiji, ali mnogi ekonomisti smatraju da su poslodavci smanjili zapošljavanje zbog Trampovih carinskih mera za uvoz.

Samo 33 odsto odraslih Amerikanaca reklo je da odobrava način na koji Tramp upravlja američkom ekonomijom, što je najniža ocena predsednika po tom pitanju ove godine.

Tramp je pobedio na prošlogodišnjim predsedničkim izborima zahvaljujući obećanju da će popraviti ekonomiju, koja je pretrpela visoku inflaciju pod bivšim demokratskim predsednikom Džozefom Bajdenom (Joseph Biden).

Međutim, inflacija je konstantno povišena i pod Trampom, ostajući blizu tri odsto i iznad stope od dva odsto koju analitičari smatraju zdravijom za ekonomiju.

Anketa, koja je sprovedena onlajn, prikupila je odgovore od 1.016 ljudi širom zemlje i imala je marginu greške od tri procentna poena, dodao je Rojters.

(Beta)

