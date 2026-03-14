Antiratni protesti u Italiji i Španiji, a u Italiji i zbog reforme pravosuđa

Hiljade ljudi protestovale su danas protiv ratova na Bliskom istoku i pravosudnih reformi koje je predložila konzervativna vlada Italije, povezujući međunarodne tenzije sa rastućom domaćom političkom borbom pred nacionalni referendum o pravosuđu.

Referendum o promenama pravosudnog sistema koji će biti 22. i 23. marta, postao je veliki politički test za vladu premijerke Đorđe Meloni koju dogodine čekaju izbori. Debata o pravnim reformama eskalirala je u širi sukob između premijerke i njenih političkih protivnika.

U centru Rima, demonstranti su mahali crvenim sindikalnim transparentima i palestinskim i kubanskim zastavama i skandirali „Ostavka Meloni!“.

„Sjedinjene Države i Izrael uništavaju svaki oblik koegzistencije koji diktira međunarodno pravo“, rekla je demonstrantkinja Sandra Paganini.

„Oni nas vuku ka svetskom ratu u kojem ciljaju potpuno nevine ljude koji nisu učinili ništa loše, intervenišu i uništavaju nacije“, rekla je ona.

Meloni je rekla da su reforme potrebne da bi se rešili hronični zastoji u italijanskim sudovima i obnovilo poverenje javnosti u pravni sistem. Međutim, protivnici tvrde da bi promene mogle oslabiti nezavisnost sudstva i učiniti sudije podložnim političkom uticaju.

Referendum sve više poprima karakter političkog testa za premijerku koja se ove nedelje direktno pridružila kampanji da bi uspeo.

„Ako pravda ne funkcioniše, ako je spora, ako je neefikasna, ako je nepravedna, onda se cela mašina zaglavi i svi plaćaju posledice“, rekla je Meloni u govoru u Milanu u četvrtak.

Uz to su joj antiratni protesti porasli od pokretanja velikih američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara što je izazvalo odmazdu Irana i sve je potreslo tržišta sveta.

Demonstracije su danas bile i širom Španije, gde je skupove u desetinama gradova organizovale koalicija građanskih grupa koje pozivaju na okončanje rata na Bliskom istoku. U Madridu su hiljade ljudi skandirale protiv rata i izražavale solidarnost sa civilima pogođenim sukobom.

Protesti su ove nedelje bili i u Atini i drugim gradovima Grčke.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com