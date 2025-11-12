Antonijević o funkciji Poverenika: Veliki zadatak za nezavisnu instituciju, prioriteti jasni

Pravnik Milan Antonijević je večeras potvrdio da je kandidat vladajuće koalicije za funkciju poverenika Srbije za zaštitu ravnopravnosti.

Antonijević je za agenciju Beta kazao i da je „veliki zadatak“ pred tom nezavisnom institucijom.

Poslanica stranke Zeleno-levi front (ZLF) Jelena Jerinić je danas objavila da je Antonijević kandidat poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS) za tu funkciju.

Sadašnjoj poverenici za zaštitu ravnopravnosti Brankici Janković drugi mandat ističe ovog meseca i ona nema pravo na još jednu kandidaturu.

Antonijević je diplomirao na beogradskom Pravnom fakultetu, završio je i Školu ljudskih prava Beogradskog centra za ljudska prava, a od 2001. do 2018. radio je u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM, čiji je bio i direktor.

Na pitanje o tome šta će mu biti prioriteti ako bude izabran, kazao je da Zakon o zabrani diskriminacije jasno daje okvir za rad Poverenika, te su, kako je naveo, „samim tim i prioriteti jasno definisani“.

„To su rasa, boje kože, državljanstvo, nacionalna pripadnost, etničko poreklo, jezik, veroispovest ili uverenje, političko ili drugo mišljenje, pol, rodni identitet, seksualna orijentacija, zdravstveno stanje (…)“, kazao je on.

Napomenuo je da tu spada „i svako drugo stvarno, odnosno pretpostavljeno lično svojstvo“.

„Veliki zadatak je pred tom institucijom, a verujem da se svaki građanin Srbije može prepoznati barem u jednoj od navedenih kategorija“, rekao je Antonijević.

Poslanička grupa ZLF je saopštila da je Odboru Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložila za tu funkciju programsku direktorku YUCOM-a Milenu Vasić.

Vasić je pravnica i advokatica koja u YUCOM-u od 2012. pruža besplatnu pravnu pomoć u slučajevima povrede ljudskih prava, a angažovana je i kao saradnica i koordinatorka preko 40 projekata za zaštitu ljudskih prava, vladavinu prava i unapređenje pravne kulture i klime u društvu, naveo je ZLF.

Među 60 organizacija civilnog društva koje su pružile podršku kandidaturi Milene Vasić su Građanske inicijative, Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Žene u crnom, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

(Beta)

