Antonio Stasi preuzeo dužnost šefa Vojne kancelarije NATO-a za vezu u Beogradu

Stasi je izjavio da je „vredno partnerstvo“ Srbije i zapadne vojne alijanse zasnovano na zahtevima Srbije, „uz puno poštovanje njene politike vojne neutralnosti“.

„Kancelarija za vezu u Beogradu ima izuzetnu odgovornost u jačanju partnerstva NATO-a i Srbije i od početka ulaže velike napore da unapredi saradnju. Potvrđujem nepokolebljivu posvećenost daljem unapređenju političkog dijaloga sa Srbijom“, rekao je Stasi, navodeći da je imenovanje za njega „velika čast“.

Komandant Komande združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral Džordž Vajkof (George Wikoff) koji se prisutnima obratio video porukom, rekao je da su od 2006. godine, kada je Srbija „donela stratešku odluku“ da pristupi „Partnerstvu za mir“, stvorene „duboke i vredne veze“ dve strane.

„To partnerstvo je tokom poslednjih 19 godina napredovalo brzinom i na način koji je Srbija odabrala, a NATO je u potpunosti poštovao politiku vojne neutralnosti i nezavisnosti Srbije. Taj temelj omogućava saradnju, koja zauzvrat povećava stabilnost, bezbednost i prosperitet“, kazao je Vajkof.

Vajkof je dodao da je današnja svečanost snažan simbol kontinuiteta i postignutih rezultata i da svedoči o privrženosti cilju koji je veći i od pojedinaca i od države – bezbednoj budućnosti za sve.

Na primopredaji dužnosti obavljenoj u Hotelu „Metropol Palas“, kojoj su prisustvovali predstavnici Vojske Srbije i diplomatskog kora, strani vojni izaslanici akreditovani u Beogradu i drugi gosti, Stasijev prethodnik Lodola je ukazao da je saradnja NATO-a i Srbije zasnovana na punom poštovanju politike vojne neutralnosti Srbije, i da je u skladu sa njenim zahtevima i potrebama.

„Mi smo dali sve od sebe, ali još mnogo može da se uradi. Predstojeća 20. godišnjica otvaranja NATO kancelarije u Beogradu biće sjajna prilika da istaknemo značaj naše dugoročne saradnje, rezultate koje smo postigli i ono što još može da se uradi“, naveo je Lodola.

On je kazao i da je od Srbije i srpskog naroda „dobio više nego što im je dao“ u poslednjih godinu dana, tokom kojih je bio na čelu Vojne kancelarije NATO-a za vezu u Beogradu.

(Beta)

